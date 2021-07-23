Спор России и Украины в Страсбургском суде может затянуться на многие годы

Жалоба России в ЕСПЧ будет рассматриваться не менее пяти лет, говорит координатор экспертной группы «Европейский диалог» на Украине Георгий Чижов. Самым интересным в этой жалобе, по мнению эксперта, являются обеспечительные меры, принятия которых требует Россия. Среди них – разблокирование Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступает вода, и прекращение обстрелов в Донбассе, которых, по версии Киева, нет. «Здесь важен морально-политический аспект, как ЕСПЧ отреагирует на требование об этих мерах. Если ЕСПЧ их одобрит, а Украина откажется их принять, у России будет повод для международного давления на моральном уровне», – отмечает Чижов.