Спор России и Украины в Страсбургском суде может затянуться на многие годы

Спор России и Украины в Страсбургском суде может затянуться на многие годыГенпрокуратура подала межгосударственную жалобу в связи с нарушением прав человека в соседней стране
Россия 22 июля впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой, она связана с вооруженным конфликтом на востоке Украины и действиями властей соседней страны в отношении Крыма после 2014 г. Это первая жалоба в Страсбург после того, как право представлять интересы России в международных судах было передано от Министерства юстиции к Генпрокуратуре.
В чем обвинили Украину
Перечень претензий России состоит из 10 основных пунктов, следует из сообщения Генпрокуратуры. Некоторые из них прямо связаны с последствиями столкновений на востоке страны и перехода Крыма в состав России. Это, в частности, гибель мирного населения на майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 г., нападения на представительства России.
Киев, по версии Генпрокуратуры, должен нести ответственность за смерти и утрату имущества в ходе проведения так называемой антитеррористической операции в Донбассе. В вину украинским властям, которые не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий, ставится «крушение» MH17 17 июля 2014 г. Ответственность на власти соседней республики возложена и за последствия блокирования Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для полуострова. Указывает Генпрокуратура и на косвенный ущерб: нарушение свободы слова на Украине, вытеснение русского языка из общественной сферы, а предпринимателей – из бизнеса.
Для ЕСПЧ, как заявил 22 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин, «это момент истины»: «Либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании». Закономерным обращением считает жалобу в Страсбург и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Подача жалобы в ЕСПЧ актуальна после диалога президента России со своим американским коллегой Джо Байденом, заявила «Ведомостям» первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова. Во время диалога с Байденом обнаружилось непонимание на Западе внутренних проблем Украины, поэтому обострился вопрос международного признания нарушения прав человека в этой стране, говорит Журова. За жалобой России могут последовать иски от иных лиц, содержащие материальные претензии, в том числе в связи с гибелью людей и материальными потерями на Украине, говорит председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Членством в Совете Европы нужно пользоваться, занимая «атакующую позицию», считает он.
Долгий спор
Жалоба России в ЕСПЧ будет рассматриваться не менее пяти лет, говорит координатор экспертной группы «Европейский диалог» на Украине Георгий Чижов. Самым интересным в этой жалобе, по мнению эксперта, являются обеспечительные меры, принятия которых требует Россия. Среди них – разблокирование Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступает вода, и прекращение обстрелов в Донбассе, которых, по версии Киева, нет. «Здесь важен морально-политический аспект, как ЕСПЧ отреагирует на требование об этих мерах. Если ЕСПЧ их одобрит, а Украина откажется их принять, у России будет повод для международного давления на моральном уровне», – отмечает Чижов.
Если ЕСПЧ признает доказательства России обоснованными, Украина может быть признана ответственной в нарушении права на жизнь, говорит управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Тогда может быть поднят вопрос о приостановлении представительства и права голоса Украины в Совете Европы (СЕ) или о ее выходе из СЕ на основании ст. 8 устава СЕ.
Главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев допускает, что в результате рассмотрения спора в ЕСПЧ территория юго-востока Украины может, подобно Приднестровью, де-факто стать зоной юридической ответственности России. Тогда за любую международную жалобу по этой территории будет отвечать Россия, говорит он. Еще одно последствие решения этого вопроса – перенос конфликта из реальной в юридическую плоскость, из-за чего можно ожидать некоторой информационной разрядки, отмечает Берестнев.
Россия в ЕСПЧ непременно проиграет, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.