Китай отказался пускать повторную миссию ВОЗ для расследования происхождения COVID-19

Китай отказался пускать повторную миссию ВОЗ для расследования происхождения COVID-19В Пекине считают обвинения в лабораторной утечке вируса пропагандой США
Китай решительно отвергает предложенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) план второго этапа расследования о возникновении эпидемии COVID-19. С таким заявлением выступил 22 июля руководитель Государственного комитета здравоохранения Цзен Исинь. По его словам, письмо от ВОЗ, в котором описывались меры по расследованию, было «высокомерным и неуважительным по отношению к здравому смыслу». По мнению Цзена, расследование должно быть основано на уже имеющихся данных первого этапа и не проводиться на территориях, уже изученных экспертами ВОЗ. Позиция последней состоит в том, что нужно вновь проверить объекты в Ухане, включая вирусологическую лабораторию.
Как сообщает китайская газета South China Morning Post, Цзен удивился, что теория об утечке вируса из китайской лаборатории является одной из приоритетных. Газета Global Times (GT), входящая в медиахолдинг официального печатного органа компартии Китая «Жэньминь жибао», обвинила генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в том, что он «поддался политическому давлению США и Запада». По мнению GT, достигнутый научный консенсус о естественном происхождении коронавируса неоспорим.