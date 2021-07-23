Китай отказался пускать повторную миссию ВОЗ для расследования происхождения COVID-19

Китай решительно отвергает предложенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) план второго этапа расследования о возникновении эпидемии COVID-19. С таким заявлением выступил 22 июля руководитель Государственного комитета здравоохранения Цзен Исинь. По его словам, письмо от ВОЗ, в котором описывались меры по расследованию, было «высокомерным и неуважительным по отношению к здравому смыслу». По мнению Цзена, расследование должно быть основано на уже имеющихся данных первого этапа и не проводиться на территориях, уже изученных экспертами ВОЗ. Позиция последней состоит в том, что нужно вновь проверить объекты в Ухане, включая вирусологическую лабораторию.