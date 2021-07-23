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Китай отказался пускать повторную миссию ВОЗ для расследования происхождения COVID-19

В Пекине считают обвинения в лабораторной утечке вируса пропагандой США
Глеб Мишутин
Развитие темы вины Китая в пандемии в Пекине трактуется как попытка США изолировать и демонизировать страну /Hector Retamal / AFP

Китай решительно отвергает предложенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) план второго этапа расследования о возникновении эпидемии COVID-19. С таким заявлением выступил 22 июля руководитель Государственного комитета здравоохранения Цзен Исинь. По его словам, письмо от ВОЗ, в котором описывались меры по расследованию, было «высокомерным и неуважительным по отношению к здравому смыслу». По мнению Цзена, расследование должно быть основано на уже имеющихся данных первого этапа и не проводиться на территориях, уже изученных экспертами ВОЗ. Позиция последней состоит в том, что нужно вновь проверить объекты в Ухане, включая вирусологическую лабораторию.

Как сообщает китайская газета South China Morning Post, Цзен удивился, что теория об утечке вируса из китайской лаборатории является одной из приоритетных. Газета Global Times (GT), входящая в медиахолдинг официального печатного органа компартии Китая «Жэньминь жибао», обвинила генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в том, что он «поддался политическому давлению США и Запада». По мнению GT, достигнутый научный консенсус о естественном происхождении коронавируса неоспорим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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