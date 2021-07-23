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Барьер в 5% голосов на выборах в Госдуму преодолевают четыре партии

«Яблоко», «Новые люди» и «Пенсионеры» ближе всех малых партий подобрались к попаданию в парламент
Варвара Григорьева
Андрей Гордеев / Ведомости

Число граждан, которые не знают, за кого голосовать на выборах в Госдуму, во время этой кампании минимально. Как показал опрос ВЦИОМа, который был проведен 10 июля и представлен на круглом столе Экспертного института социальных исследований 22 июля, лишь 14% избирателей еще не определились с партией, за которую хотят проголосовать.

Это низкая доля неопределившихся для июля, заявил президент Компании развития общественных связей Сергей Зверев: либо люди дают социально одобряемые ответы, либо они уже определились со «своими» партиями еще до начала кампании. В одномандатных округах ситуация иная и там число неопределившихся поднимается до 30%, говорит он. Это станет «серьезным вызовом» для многих кандидатов в одномандатных округах, считает Зверев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных