Барьер в 5% голосов на выборах в Госдуму преодолевают четыре партии

Число граждан, которые не знают, за кого голосовать на выборах в Госдуму, во время этой кампании минимально. Как показал опрос ВЦИОМа, который был проведен 10 июля и представлен на круглом столе Экспертного института социальных исследований 22 июля, лишь 14% избирателей еще не определились с партией, за которую хотят проголосовать.