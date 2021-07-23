Барьер в 5% голосов на выборах в Госдуму преодолевают четыре партии«Яблоко», «Новые люди» и «Пенсионеры» ближе всех малых партий подобрались к попаданию в парламент
Число граждан, которые не знают, за кого голосовать на выборах в Госдуму, во время этой кампании минимально. Как показал опрос ВЦИОМа, который был проведен 10 июля и представлен на круглом столе Экспертного института социальных исследований 22 июля, лишь 14% избирателей еще не определились с партией, за которую хотят проголосовать.
Это низкая доля неопределившихся для июля, заявил президент Компании развития общественных связей Сергей Зверев: либо люди дают социально одобряемые ответы, либо они уже определились со «своими» партиями еще до начала кампании. В одномандатных округах ситуация иная и там число неопределившихся поднимается до 30%, говорит он. Это станет «серьезным вызовом» для многих кандидатов в одномандатных округах, считает Зверев.