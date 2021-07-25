Куратором Росреестра в правительстве стал вице-премьер по стройке Хуснуллин

Куратором Росреестра в правительстве стал вице-премьер по стройке ХуснуллинПод его началом ведомство должно увеличить капитализацию территории страны
Росреестр с 19 июля курирует вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к Белому дому, и подтвердил представитель секретариата Хуснуллина. Это уже вторая смена курирующего вице-премьера для этого ведомства с момента начала работы правительства Михаила Мишустина в январе 2020 г. В правительстве Дмитрия Медведева Росреестр подчинялся Минэкономразвития – кураторства на уровне вице-премьера не было. Мишустин подчинил ведомство своему заместителю по АПК Виктории Абрамченко, которая возглавляла Росреестр в прежнем составе кабинета министров. В ноябре 2020 г. после перераспределения полномочий между вице-премьерами куратором ведомства стал Алексей Оверчук, основная задача которого – международные контакты правительства.
Хуснуллин в правительстве отвечает за вопросы строительства и развития территорий. Прежде он взаимодействовал с Росреестром в рамках курируемой им правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России. Переподчинение Росреестра позволит оптимизировать работу и ускорить процесс наращивания градостроительного потенциала страны, говорит представитель секретариата Хуснуллина. Перед правительством стоит задача построить 1 млрд кв. м жилья, добавляет он: в 2030 г. 20% всего жилого фонда страны будет не старше 10 лет, для достижения показателя необходимо провести работу по анализу существующих земельных участков.