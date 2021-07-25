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Куратором Росреестра в правительстве стал вице-премьер по стройке Хуснуллин

Под его началом ведомство должно увеличить капитализацию территории страны
Дарья Молоткова Антон Филатов Максим Иванов
Росреестр будет напрямую подчиняться курирующему стройку вице-премьеру Марату Хуснуллину /Александр Кряжев / РИА Новости

Росреестр с 19 июля курирует вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к Белому дому, и подтвердил представитель секретариата Хуснуллина. Это уже вторая смена курирующего вице-премьера для этого ведомства с момента начала работы правительства Михаила Мишустина в январе 2020 г. В правительстве Дмитрия Медведева Росреестр подчинялся Минэкономразвития – кураторства на уровне вице-премьера не было. Мишустин подчинил ведомство своему заместителю по АПК Виктории Абрамченко, которая возглавляла Росреестр в прежнем составе кабинета министров. В ноябре 2020 г. после перераспределения полномочий между вице-премьерами куратором ведомства стал Алексей Оверчук, основная задача которого – международные контакты правительства.

Хуснуллин в правительстве отвечает за вопросы строительства и развития территорий. Прежде он взаимодействовал с Росреестром в рамках курируемой им правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России. Переподчинение Росреестра позволит оптимизировать работу и ускорить процесс наращивания градостроительного потенциала страны, говорит представитель секретариата Хуснуллина. Перед правительством стоит задача построить 1 млрд кв. м жилья, добавляет он: в 2030 г. 20% всего жилого фонда страны будет не старше 10 лет, для достижения показателя необходимо провести работу по анализу существующих земельных участков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных