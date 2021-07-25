Куратором Росреестра в правительстве стал вице-премьер по стройке Хуснуллин

Росреестр с 19 июля курирует вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к Белому дому, и подтвердил представитель секретариата Хуснуллина. Это уже вторая смена курирующего вице-премьера для этого ведомства с момента начала работы правительства Михаила Мишустина в январе 2020 г. В правительстве Дмитрия Медведева Росреестр подчинялся Минэкономразвития – кураторства на уровне вице-премьера не было. Мишустин подчинил ведомство своему заместителю по АПК Виктории Абрамченко, которая возглавляла Росреестр в прежнем составе кабинета министров. В ноябре 2020 г. после перераспределения полномочий между вице-премьерами куратором ведомства стал Алексей Оверчук, основная задача которого – международные контакты правительства.