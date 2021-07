Павел Грудинин уступил место в списке КПРФ Юрию Афонину

Решение исключить Грудинина из списка ЦИК обосновал данными, предоставленными Генпрокуратурой. В них указано, что у Грудинина имеется 16 667 акций компании Bontro LTD (Белиз): в надзорное ведомство ЦИК обратился после того, как в комиссию поступило письмо бывшей супруги Грудинина. Она указала, что у предпринимателя имеется иностранный офшор, информацию о котором он не отразил при выдвижении в Госдуму. Грудинин 24 июля продемонстрировал членам ЦИК документы, свидетельствующие, что Bontro LTD закрыли еще в 2018 г., а ее акциями он не владеет с апреля 2017 г.: «Никаких счетов, никаких активов за рубежом с момента выдвижения меня в кандидаты в президенты, с момента регистрации у меня нет, не было и не будет». «Мы не большие специалисты в этих запутанных и офшорных делах», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова на ремарки Грудинина, отметив, что письма из Генпрокуратуры достаточно для принятия решения. В регистре офшорных компаний Белиза указано, что Bontro LTD имеет статус активной компании, убедились «Ведомости», но проверить, владеет ли ею Грудинин, не удалось.