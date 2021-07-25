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Павел Грудинин уступил место в списке КПРФ Юрию Афонину

Центризбирком снял директора «Совхоза имени Ленина» с выборов
Дарья Макеева
Андрей Гордеев / Ведомости

Центризбирком (ЦИК) 24 июля отказал в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы директору ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлу Грудинину. Он шел на третьем месте в списке КПРФ вслед за лидером партии Геннадием Зюгановым и космонавтом Светланой Савицкой. Партийный список зарегистрирован в количестве 344 человек вместо 345, которых заверил ЦИК 11 июля.

Решение исключить Грудинина из списка ЦИК обосновал данными, предоставленными Генпрокуратурой. В них указано, что у Грудинина имеется 16 667 акций компании Bontro LTD (Белиз): в надзорное ведомство ЦИК обратился после того, как в комиссию поступило письмо бывшей супруги Грудинина. Она указала, что у предпринимателя имеется иностранный офшор, информацию о котором он не отразил при выдвижении в Госдуму. Грудинин 24 июля продемонстрировал членам ЦИК документы, свидетельствующие, что Bontro LTD закрыли еще в 2018 г., а ее акциями он не владеет с апреля 2017 г.: «Никаких счетов, никаких активов за рубежом с момента выдвижения меня в кандидаты в президенты, с момента регистрации у меня нет, не было и не будет». «Мы не большие специалисты в этих запутанных и офшорных делах», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова на ремарки Грудинина, отметив, что письма из Генпрокуратуры достаточно для принятия решения. В регистре офшорных компаний Белиза указано, что Bontro LTD имеет статус активной компании, убедились «Ведомости», но проверить, владеет ли ею Грудинин, не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных