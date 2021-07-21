Грудинина проверят на наличие офшора накануне регистрации списка КПРФ

Грудинин уверен, что закрыл все офшоры к 2018 г., когда выдвигался в президенты, говорит секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. ЦИК не может делать выводы, влияющие на ход кампании, только лишь на основе писем граждан и самостоятельной, без участия компетентных органов, проверки документов, говорит Обухов. Документы кандидатов в депутаты уже заверены, а рассмотрение вопроса о регистрации списка КПРФ планируется на субботу 24 июля, сказал «Ведомостям» член ЦИК от КПРФ с правом совещательного голоса Сергей Чикирев. Обращения граждан, к которым относится и письмо экс-супруги Грудинина, не должны влиять на процесс регистрации кандидатов, считает он.