Грудинина проверят на наличие офшора накануне регистрации списка КПРФ

Грудинина проверят на наличие офшора накануне регистрации списка КПРФВ КПРФ считают это информационной атакой на своего кандидата
Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил ТАСС и подтвердил «Ведомостям», что комиссия рассмотрит обращение бывшей супруги кандидата в Госдуму от КПРФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, который баллотировался от партии в президенты в 2018 г. В обращении она обвиняет Грудинина в сокрытии офшора. «У ЦИК есть заявление бывшей супруги, есть пояснение самого Грудинина. Планируется рассмотрение этого вопроса на рабочей группе, затем ЦИК примет решение», – сказал Булаев ТАСС.
Вопрос будет рассматриваться на рабочей группе 22 июля. Члены ЦИК изучат, насколько изложенные сведения являются обоснованными, в том числе на основании документов, которые экс-супруга Грудинина сможет представить в комиссию, сказал «Ведомостям» Булаев. Только после этого можно говорить о правовых последствиях рассмотрения обращения для кандидата, сказал он. На вопрос, потребуется ли дополнительная проверка документов по якобы имеющемуся у Грудинину офшору, если они будут представлены, Булаев сказал, что обычно такая проверка проводится.
Процедура проведения такой проверки с участием компетентных органов, как говорит близкий к ЦИК собеседник «Ведомостей», не прописана. На данный момент, по другого источника, близкого к комиссии, подтверждающие документы в ЦИК еще не поступили.
КПРФ выдвинула список кандидатов на выборы депутатов Госдумы на съезде 24 июня. В его общефедеральную часть вошло 15 человек, а первая тройка выглядит так: председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, космонавт Светлана Савицкая и Грудинин. 20 июля Зюганов после первых сообщений СМИ о владении Грудининым офшором заявил об «очередных инсинуациях»: «Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет». Информационными вбросом назвал это первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Сам кандидат на будет присутствовать на рабочей группе в ЦИК, поскольку работает с избирателями в регионах, сказали «Ведомостям» в пресс-службе партии.
Грудинин уверен, что закрыл все офшоры к 2018 г., когда выдвигался в президенты, говорит секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. ЦИК не может делать выводы, влияющие на ход кампании, только лишь на основе писем граждан и самостоятельной, без участия компетентных органов, проверки документов, говорит Обухов. Документы кандидатов в депутаты уже заверены, а рассмотрение вопроса о регистрации списка КПРФ планируется на субботу 24 июля, сказал «Ведомостям» член ЦИК от КПРФ с правом совещательного голоса Сергей Чикирев. Обращения граждан, к которым относится и письмо экс-супруги Грудинина, не должны влиять на процесс регистрации кандидатов, считает он.
В 2019 г. Грудинина уже лишали полномочий депутата подмосковного Видного. Поводом для этого стало то, что он, по версии правоохранителей не указал в декларации о доходах сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе, тем самым нарушив антикоррупционное законодательство. В том же году ЦИК отказался передать ему мандат депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти академика Жореса Алферова. Причиной Булаев назвал обнаруженные ФНС в разгар кампании по выборам депутатов Госдумы 2016 г. иностранные счета Грудинина.