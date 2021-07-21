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Грудинина проверят на наличие офшора накануне регистрации списка КПРФ

В КПРФ считают это информационной атакой на своего кандидата
Максим Иванов
Павел Грудинин хочет остаться в списке КПРФ несмотря на претензии бывшей супруги /Евгений Разумный / Ведомости

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил ТАСС и подтвердил «Ведомостям», что комиссия рассмотрит обращение бывшей супруги кандидата в Госдуму от КПРФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, который баллотировался от партии в президенты в 2018 г. В обращении она обвиняет Грудинина в сокрытии офшора. «У ЦИК есть заявление бывшей супруги, есть пояснение самого Грудинина. Планируется рассмотрение этого вопроса на рабочей группе, затем ЦИК примет решение», – сказал Булаев ТАСС.

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Вопрос будет рассматриваться на рабочей группе 22 июля. Члены ЦИК изучат, насколько изложенные сведения являются обоснованными, в том числе на основании документов, которые экс-супруга Грудинина сможет представить в комиссию, сказал «Ведомостям» Булаев. Только после этого можно говорить о правовых последствиях рассмотрения обращения для кандидата, сказал он. На вопрос, потребуется ли дополнительная проверка документов по якобы имеющемуся у Грудинину офшору, если они будут представлены, Булаев сказал, что обычно такая проверка проводится.

Процедура проведения такой проверки с участием компетентных органов, как говорит близкий к ЦИК собеседник «Ведомостей», не прописана. На данный момент, по другого источника, близкого к комиссии, подтверждающие документы в ЦИК еще не поступили.

КПРФ выдвинула список кандидатов на выборы депутатов Госдумы на съезде 24 июня. В его общефедеральную часть вошло 15 человек, а первая тройка выглядит так: председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, космонавт Светлана Савицкая и Грудинин. 20 июля Зюганов после первых сообщений СМИ о владении Грудининым офшором заявил об «очередных инсинуациях»: «Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет». Информационными вбросом назвал это первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

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Сам кандидат на будет присутствовать на рабочей группе в ЦИК, поскольку работает с избирателями в регионах, сказали «Ведомостям» в пресс-службе партии.

Грудинин уверен, что закрыл все офшоры к 2018 г., когда выдвигался в президенты, говорит секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. ЦИК не может делать выводы, влияющие на ход кампании, только лишь на основе писем граждан и самостоятельной, без участия компетентных органов, проверки документов, говорит Обухов. Документы кандидатов в депутаты уже заверены, а рассмотрение вопроса о регистрации списка КПРФ планируется на субботу 24 июля, сказал «Ведомостям» член ЦИК от КПРФ с правом совещательного голоса Сергей Чикирев. Обращения граждан, к которым относится и письмо экс-супруги Грудинина, не должны влиять на процесс регистрации кандидатов, считает он.

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В 2019 г. Грудинина уже лишали полномочий депутата подмосковного Видного. Поводом для этого стало то, что он, по версии правоохранителей не указал в декларации о доходах сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе, тем самым нарушив антикоррупционное законодательство. В том же году ЦИК отказался передать ему мандат депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти академика Жореса Алферова. Причиной Булаев назвал обнаруженные ФНС в разгар кампании по выборам депутатов Госдумы 2016 г. иностранные счета Грудинина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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