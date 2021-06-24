Список КПРФ в Госдуму поведут Зюганов, Савицкая и Грудинин
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, космонавт Светлана Савицкая и гендиректор ЗАО «Совхоз им. Ленина», кандидат КПРФ на президентских выборах 2018 г., Павел Грудинин будут в первой тройки общефедеральной части списка КПРФ на выборах в Госдуму. Об этом «Ведомостям» рассказали три делегата съезда партии, который сейчас проходит в Подмосковье, и подтвердил ТАСС секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.
Как пояснили делегаты, на съезде КПРФ изменили порядок расположения кандидатов в общефедеральной части списка по сравнению с тем порядком, который ранее обсуждался на президиуме ЦК 21 июня. Всего в общефедеральную часть списка, как и писали ранее «Ведомости», войдет 15 человек. Ранее предполагалось, что сразу вслед за Зюгановым в этой части списка будут идти близкие к лидеру партии партийные бюрократы – первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников и зампред ЦК Владимир Кашин, говорит один из делегатов.
Список кандидатов в депутаты, которые поведут КПРФ в Госдуму, зачитал делегатам за закрытыми дверями первый зампред ЦК Юрий Афонин, курирующий кадровые вопросы, уточняют собеседники «Ведомостей». Афонин также вошел в число 15 человек, которые пойдут на выборы в общефедеральной части списка, а значит в приоритетном порядке получат депутатские мандаты. Официально список кандидатов будет утвержден голосованием делегатов съезда.