Список КПРФ в Госдуму поведут Зюганов, Савицкая и Грудинин

Как пояснили делегаты, на съезде КПРФ изменили порядок расположения кандидатов в общефедеральной части списка по сравнению с тем порядком, который ранее обсуждался на президиуме ЦК 21 июня. Всего в общефедеральную часть списка, как и писали ранее «Ведомости», войдет 15 человек. Ранее предполагалось, что сразу вслед за Зюгановым в этой части списка будут идти близкие к лидеру партии партийные бюрократы – первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников и зампред ЦК Владимир Кашин, говорит один из делегатов.