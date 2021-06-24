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Список КПРФ в Госдуму поведут Зюганов, Савицкая и Грудинин

Ведомости

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, космонавт Светлана Савицкая и гендиректор ЗАО «Совхоз им. Ленина», кандидат КПРФ на президентских выборах 2018 г., Павел Грудинин будут в первой тройки общефедеральной части списка КПРФ на выборах в Госдуму. Об этом «Ведомостям» рассказали три делегата съезда партии, который сейчас проходит в Подмосковье, и подтвердил ТАСС секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Как пояснили делегаты, на съезде КПРФ изменили порядок расположения кандидатов в общефедеральной части списка по сравнению с тем порядком, который ранее обсуждался на президиуме ЦК 21 июня. Всего в общефедеральную часть списка, как и писали ранее  «Ведомости», войдет 15 человек. Ранее предполагалось, что сразу вслед за Зюгановым в этой части списка будут идти близкие к лидеру партии партийные бюрократы – первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников и зампред ЦК Владимир Кашин, говорит один из делегатов. 

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Ранее по теме: Геннадий Зюганов рассказал, кто поведет КПРФ на выборы в Госдуму

Список кандидатов в депутаты, которые поведут КПРФ в Госдуму, зачитал делегатам за закрытыми дверями первый зампред ЦК Юрий Афонин, курирующий кадровые вопросы, уточняют собеседники «Ведомостей». Афонин также вошел в число 15 человек, которые пойдут на выборы в общефедеральной части списка, а значит в приоритетном порядке получат депутатские мандаты. Официально список кандидатов будет утвержден голосованием делегатов съезда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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