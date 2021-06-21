Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Политика

Геннадий Зюганов рассказал, кто поведет КПРФ на выборы в Госдуму

Среди лидеров списка глава Совхоза им. Ленина Павел Грудинин и губернатор Орловской области Андрей Клычков
Максим Иванов
Павел Грудинин поможет Геннадию Зюганову и списку его кандидатов пройти в Госдуму /Андрей Гордеев / Ведомости

Руководство ЦК КПРФ определилось с кандидатами, которые поведут партию в Госдуму, их имена назвал председатель ЦК партии Геннадий Зюганов утром 21 июня на заседании президиума ЦК, рассказали «Ведомостям» два собеседника в партии. По словам одного из них, накануне лидер КПРФ обсуждал предстоящие выборы с руководством администрации президента. Зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин подтвердил «Ведомостям», что президиум рассматривал кадровый вопрос перед съездом, назначенным на 24 июня: «Но фамилии назвать вам не могу».

Кто поведет список КПРФ на выборы

№ 1 Геннадий Зюганов, лидер фракции в Госдуме и председатель ЦК
№ 2 Иван Мельников, первый вице-спикер Госдумы и первый зампред ЦК КПРФ
№ 3 Владимир Кашин, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам и зампред ЦК КПРФ
№ 4 Юрий Афонин, первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, первый зампред ЦК КПРФ
№ 5 Дмитрий Новиков, депутат Госдумы, зампред ЦК КПРФ
№ 6 Николай Коломейцев, координатор фракции КПРФ
№ 7 Светлана Савицкая, депутат Госдумы, космонавт
№ 8 Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по делам Севера и Дальнего Востока, кандидат в президенты от КПРФ – 2004
№ 9 Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз им. Ленина», кандидат в президенты от КПРФ – 2018
№ 10 Казбек Тайсаев, депутат Госдумы
№ 11 Вадим Кумин, депутат Госдумы
№ 12 Юрий Синельщиков, первый зампред комитета Госдумы по законодательству
№ 13 Андрей Клычков, губернатор Орловской области
№ 14 Сергей Шаргунов, депутат Госдумы, писатель
№ 15 Алексей Куринный, депутат Госдумы

В общефедеральной части списка будет 15 человек, и, судя по их именам, подход КПРФ к подбору кадров оказался консервативным. В 2016 г. в Госдуму в составе общефедеральной десятки баллотировалось почти все партийное руководство во главе с самим Зюгановым, космонавт Светлана Савицкая, координатор КПРФ Сергей Решульский, а также академик Жорес Алферов (скончался в 2019 г.) и создатель компании «Юг-нефтепродукт» Ваха Агаев (умер в 2020 г.). Решульский в этом году на выборы не пойдет.

Но и теперь общефедеральную часть списка заполнят людьми, которых Зюганов в основном давно знает. К примеру, председатель ЦК предложил включить туда двух бывших кандидатов КПРФ, которые участвовали в выборах президента России вместо самого Зюганова, – депутата-агрария Николая Харитонова (2004 г.) и гендиректора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина (2018 г.).

По словам источника «Ведомостей» в КПРФ, Грудинина могли включить в общефедеральную часть из-за того, что у него низкие шансы избраться по одномандатному округу в Алтайском крае. По похожей причине в общефедеральную часть списка предложен первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный, который в 2016 г. выиграл выборы в Госдуму по округу. Сейчас строить кампанию в округе на критике региональной власти он бы не смог – в 2021 г. врио губернатора Ульяновской области стал представитель КПРФ Алексей Русских, говорит источник в партии.

Собеседник, близкий к Зюганову, отмечает, что в список попадают также люди, которые «реально работают» в Госдуме: это нынешний координатор фракции Николай Коломейцев и один из главных партийных юристов – депутат Юрий Синельщиков.

С другой стороны, происходит и омоложение, говорит близкий к Зюганову собеседник, за счет беспартийного экс-главреда «Свободной прессы» Сергея Шаргунова, впервые избравшегося в 2016 г. Попал в эту часть списка и один из экс-издателей «Свободной прессы» – беспартийный Вадим Кумин, которого два собеседника в КПРФ называли одним из спонсоров партии. Близкий к Зюганову источник отмечает, что Кумин не только предприниматель: у него есть большой опыт участия в выборах и парламентской работе.

Оказался в числе лидеров списка и орловский губернатор Андрей Клычков (Русских и еще одного представителя КПРФ среди губернаторов – главы Хакасии Валентина Коновалова там нет). Фигура Клычкова в списке означает, что на него в будущем хотел бы опереться Зюганов, «это его выбор», говорит один из партийцев. Близкий к Зюганову собеседник «Ведомостей» утверждает, что не стоит ждать скорой отставки Клычкова и перехода его на думскую работу. Кашин сказал, что в появлении Клычкова в этой части списка нет ничего необычного, ведь губернаторов на выборах в качестве «паровозов» используют и единороссы (правда, не в федеральной части списка, а на территории регионов, которые они возглавляют): «Мы же не [главу СКР Александра] Бастрыкина взяли во главу списка».

За результат «Единой России» ответят губернаторы и пять лидеров списка

Впервые с 2003 года партию на выборы ведет не один человек

Единственный не включенный в лидеры списка заместитель Зюганова – глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников будет избираться в одномандатном округе в Тольятти, а также поведет на выборы региональную группу, объединяющую Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области, внутри партийного списка. Вторым номером после него будет подмосковный застройщик Михаил Авдеев, чьи гарантии на получение мандата возрастут, если Калашников выиграет выборы по округу, отмечает источник в партии.

Всего же партийный список будет разбит на 38 региональных групп разного размера. Региональную группу по Москве, как следует из озвученных на президиуме данных, поведет первый секретарь горкома Валерий Рашкин.

Ранее по теме: Геннадий Зюганов продемонстрировал, кому может доверять
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных