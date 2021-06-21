Геннадий Зюганов рассказал, кто поведет КПРФ на выборы в Госдуму

Геннадий Зюганов рассказал, кто поведет КПРФ на выборы в ГосдумуСреди лидеров списка глава Совхоза им. Ленина Павел Грудинин и губернатор Орловской области Андрей Клычков
Руководство ЦК КПРФ определилось с кандидатами, которые поведут партию в Госдуму, их имена назвал председатель ЦК партии Геннадий Зюганов утром 21 июня на заседании президиума ЦК, рассказали «Ведомостям» два собеседника в партии. По словам одного из них, накануне лидер КПРФ обсуждал предстоящие выборы с руководством администрации президента. Зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин подтвердил «Ведомостям», что президиум рассматривал кадровый вопрос перед съездом, назначенным на 24 июня: «Но фамилии назвать вам не могу».
Кто поведет список КПРФ на выборы
№ 1 Геннадий Зюганов, лидер фракции в Госдуме и председатель ЦК
№ 2 Иван Мельников, первый вице-спикер Госдумы и первый зампред ЦК КПРФ
№ 3 Владимир Кашин, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам и зампред ЦК КПРФ
№ 4 Юрий Афонин, первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, первый зампред ЦК КПРФ
№ 5 Дмитрий Новиков, депутат Госдумы, зампред ЦК КПРФ
№ 6 Николай Коломейцев, координатор фракции КПРФ
№ 7 Светлана Савицкая, депутат Госдумы, космонавт
№ 8 Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по делам Севера и Дальнего Востока, кандидат в президенты от КПРФ – 2004
№ 9 Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз им. Ленина», кандидат в президенты от КПРФ – 2018
№ 10 Казбек Тайсаев, депутат Госдумы
№ 11 Вадим Кумин, депутат Госдумы
№ 12 Юрий Синельщиков, первый зампред комитета Госдумы по законодательству
№ 13 Андрей Клычков, губернатор Орловской области
№ 14 Сергей Шаргунов, депутат Госдумы, писатель
№ 15 Алексей Куринный, депутат Госдумы
В общефедеральной части списка будет 15 человек, и, судя по их именам, подход КПРФ к подбору кадров оказался консервативным. В 2016 г. в Госдуму в составе общефедеральной десятки баллотировалось почти все партийное руководство во главе с самим Зюгановым, космонавт Светлана Савицкая, координатор КПРФ Сергей Решульский, а также академик Жорес Алферов (скончался в 2019 г.) и создатель компании «Юг-нефтепродукт» Ваха Агаев (умер в 2020 г.). Решульский в этом году на выборы не пойдет.
Но и теперь общефедеральную часть списка заполнят людьми, которых Зюганов в основном давно знает. К примеру, председатель ЦК предложил включить туда двух бывших кандидатов КПРФ, которые участвовали в выборах президента России вместо самого Зюганова, – депутата-агрария Николая Харитонова (2004 г.) и гендиректора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина (2018 г.).
По словам источника «Ведомостей» в КПРФ, Грудинина могли включить в общефедеральную часть из-за того, что у него низкие шансы избраться по одномандатному округу в Алтайском крае. По похожей причине в общефедеральную часть списка предложен первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный, который в 2016 г. выиграл выборы в Госдуму по округу. Сейчас строить кампанию в округе на критике региональной власти он бы не смог – в 2021 г. врио губернатора Ульяновской области стал представитель КПРФ Алексей Русских, говорит источник в партии.
Собеседник, близкий к Зюганову, отмечает, что в список попадают также люди, которые «реально работают» в Госдуме: это нынешний координатор фракции Николай Коломейцев и один из главных партийных юристов – депутат Юрий Синельщиков.
С другой стороны, происходит и омоложение, говорит близкий к Зюганову собеседник, за счет беспартийного экс-главреда «Свободной прессы» Сергея Шаргунова, впервые избравшегося в 2016 г. Попал в эту часть списка и один из экс-издателей «Свободной прессы» – беспартийный Вадим Кумин, которого два собеседника в КПРФ называли одним из спонсоров партии. Близкий к Зюганову источник отмечает, что Кумин не только предприниматель: у него есть большой опыт участия в выборах и парламентской работе.
Оказался в числе лидеров списка и орловский губернатор Андрей Клычков (Русских и еще одного представителя КПРФ среди губернаторов – главы Хакасии Валентина Коновалова там нет). Фигура Клычкова в списке означает, что на него в будущем хотел бы опереться Зюганов, «это его выбор», говорит один из партийцев. Близкий к Зюганову собеседник «Ведомостей» утверждает, что не стоит ждать скорой отставки Клычкова и перехода его на думскую работу. Кашин сказал, что в появлении Клычкова в этой части списка нет ничего необычного, ведь губернаторов на выборах в качестве «паровозов» используют и единороссы (правда, не в федеральной части списка, а на территории регионов, которые они возглавляют): «Мы же не [главу СКР Александра] Бастрыкина взяли во главу списка».
Единственный не включенный в лидеры списка заместитель Зюганова – глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников будет избираться в одномандатном округе в Тольятти, а также поведет на выборы региональную группу, объединяющую Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области, внутри партийного списка. Вторым номером после него будет подмосковный застройщик Михаил Авдеев, чьи гарантии на получение мандата возрастут, если Калашников выиграет выборы по округу, отмечает источник в партии.
Всего же партийный список будет разбит на 38 региональных групп разного размера. Региональную группу по Москве, как следует из озвученных на президиуме данных, поведет первый секретарь горкома Валерий Рашкин.