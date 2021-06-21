Геннадий Зюганов рассказал, кто поведет КПРФ на выборы в Госдуму

Оказался в числе лидеров списка и орловский губернатор Андрей Клычков (Русских и еще одного представителя КПРФ среди губернаторов – главы Хакасии Валентина Коновалова там нет). Фигура Клычкова в списке означает, что на него в будущем хотел бы опереться Зюганов, «это его выбор», говорит один из партийцев. Близкий к Зюганову собеседник «Ведомостей» утверждает, что не стоит ждать скорой отставки Клычкова и перехода его на думскую работу. Кашин сказал, что в появлении Клычкова в этой части списка нет ничего необычного, ведь губернаторов на выборах в качестве «паровозов» используют и единороссы (правда, не в федеральной части списка, а на территории регионов, которые они возглавляют): «Мы же не [главу СКР Александра] Бастрыкина взяли во главу списка».