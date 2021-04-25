Геннадий Зюганов продемонстрировал, кому может доверять

Геннадий Зюганов продемонстрировал, кому может доверятьЮрий Афонин стал его первым замом, но перестановки в ЦК не позволяют никому перехватить инициативу
Прогноз лидера ЛДПР Владимира Жириновского о смещении на съезде 24 апреля с поста председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и приходе ему на смену главного партийного кадровика Юрия Афонина не сбылся. Съезд обновил ЦК, а пленум ЦК на закрытом заседании из своего состава избрал руководство партии. Зюганов сохранил пост, однако на ряд перестановок все же пошел. Так, по предложению Зюганова был избран новый первый заместитель председателя ЦК, им как раз и стал 44-летний Афонин. Представляя его, Зюганов отметил, что будет формировать «кадровую команду на выборы», говорит участник пленума ЦК.
С 2004 г. первый зампред ЦК был всего один – Иван Мельников, он же традиционно руководит периодически собирающимся избирательным штабом КПРФ. С 2011 г. он также является первым вице-спикером Госдумы и занимается парламентской работой. Сохранили должности обычных зампредов ЦК Владимир Кашин, один из давних соратников Зюганова, Дмитрий Новиков, и появился в должности зампреда ЦК еще один человек. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников в качестве зампреда ЦК будет курировать создание движения «За сильную, справедливую, социалистическую Родину – за СССР!», о необходимости создания которого к выборам заявил на съезде Зюганов.
Повышение статуса Калашникова, который был членом президиума и секретарем ЦК по международным делам, вводит его в «гонку преемников» в КПРФ, считает партийный собеседник «Ведомостей». После заместителей Зюганова на пленуме избрали секретарей и президиум ЦК. В секретариате ЦК, а также в президиуме остался губернатор Орловской области Андрей Клычков и, хотя он не ведет активной партийной работы, в перспективе его нельзя списывать со счетов, считает коммунист. По итогам перестановок в руководстве ЦК никто не может полностью перехватить инициативу, считает еще один собеседник.
В разношерстном президиуме ЦК (главный политический орган партии) внушительной оказалась группа Афонина. В то же время из президиума ЦК вывели первого секретаря московского горкома Валерия Рашкина, конфликтовавшего с Афониным, и первого секретаря Иркутского обкома Сергея Левченко (они остались в ЦК). Их относят – условно – к «партийным радикалам». Теперь эта группа представлена в президиуме только секретарем ЦК по выборам Сергеем Обуховым. Калашников говорит, что исключение из президиума Рашкина и Левченко «никто не обосновал». «И никто вопросов не задавал. Всем было ясно, что это решение председателя и ЦК его поддержал единогласно».
Что касается распределения обязанностей между зампредами партии, в том числе между Афониным и Мельниковым, оно произойдет на первом заседании президиума, отметил Калашников. Скорее всего, заседание пройдет после 10 мая, после праздников.
В теоретической части съезда Зюганов предложил «взять курс на укрепление идеологической дисциплины», ведь «идейной всеядности» быть не может. В обществе действительно есть запрос на справедливость, на поддержку государства, а не на социализм, о которых говорит Зюганов, отмечает социолог Денис Волков: «Но в таких [как у КПРФ] выражениях [вроде лозунга «За СССР!»] это понятно только для старшего поколения, и это можно расценить как своеобразный отказ от борьбы за новых избирателей». Политолог Константин Калачев считает, что «когда-нибудь в мемуарах Зюганов напишет, что так он сберег партию для будущих классовых сражений».