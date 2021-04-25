Геннадий Зюганов продемонстрировал, кому может доверять

В теоретической части съезда Зюганов предложил «взять курс на укрепление идеологической дисциплины», ведь «идейной всеядности» быть не может. В обществе действительно есть запрос на справедливость, на поддержку государства, а не на социализм, о которых говорит Зюганов, отмечает социолог Денис Волков: «Но в таких [как у КПРФ] выражениях [вроде лозунга «За СССР!»] это понятно только для старшего поколения, и это можно расценить как своеобразный отказ от борьбы за новых избирателей». Политолог Константин Калачев считает, что «когда-нибудь в мемуарах Зюганов напишет, что так он сберег партию для будущих классовых сражений».