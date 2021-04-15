Геннадия Зюганова подвергли информационной осаде

Геннадия Зюганова подвергли информационной осадеКПРФ напомнили, что враги есть и снаружи, и внутри
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил 14 апреля о предстоящей смене лидера КПРФ: «Скоро съезд [КПРФ], будет избран руководитель, наверное, [нынешний заместитель председателя ЦК КПРФ по кадровым вопросам Юрий] Афонин». Геннадия Зюганова будут рекомендовать на нынешний пост председателя ЦК, сказал Жириновский: «Я с ним поговорил, он возьмет самоотвод». Зюганов это опроверг, подчеркнув, что не обсуждал с Жириновским съезд. «Жириновские могут всякие сплетни распускать, но это ничего общего не имеет ни с нашей позицией, ни с нашей работой, ни с реальными порядками, которые существуют в нашей партии, – заявил он. – Всякие байки Жириновского не надо воспринимать всерьез».
Съезд, на котором будет проведена ротация в ЦК, пройдет 24 апреля. Для коммунистов это вынужденное мероприятие, писали «Ведомости» 13 декабря 2020 г. КПРФ по уставу действительно обязана провести съезд в 2021 г., но Зюганов изначально собирался сделать это позже – после выборов в Госдуму.
В конце 2020 г. Минюст предупредил коммунистов, что в случае отказа провести этот съезд до старта кампании у КПРФ в июне могут возникнуть проблемы при назначении нынешним составом ЦК предвыборного съезда, а значит, выдвижение кандидатов в Госдуму может быть оспорено, говорил источник «Ведомостей» в партии. Проведение съезда в апреле, перед стартом кампании по выборам в Госдуму, – это повод, чтобы усилить дискуссию о раздрае внутри партии, хотя на самом деле любые серьезные перестановки в руководстве ЦК сейчас идут во вред КПРФ, сказал источник в партии.