Геннадия Зюганова подвергли информационной осаде

В конце 2020 г. Минюст предупредил коммунистов, что в случае отказа провести этот съезд до старта кампании у КПРФ в июне могут возникнуть проблемы при назначении нынешним составом ЦК предвыборного съезда, а значит, выдвижение кандидатов в Госдуму может быть оспорено, говорил источник «Ведомостей» в партии. Проведение съезда в апреле, перед стартом кампании по выборам в Госдуму, – это повод, чтобы усилить дискуссию о раздрае внутри партии, хотя на самом деле любые серьезные перестановки в руководстве ЦК сейчас идут во вред КПРФ, сказал источник в партии.