КПРФ отдаст мандат умершего от коронавируса экс-кандидату в мэры Москвы
Президиум ЦК КПРФ принял решение отдать вакантный мандат депутата Госдумы беспартийному Вадиму Кумину, который в 2018 г. баллотировался в мэры Москвы от КПРФ. Об этом сообщили «Ведомостям» два собеседника в президиуме ЦК КПРФ.
Депутатское кресло освободилось после смерти 23 сентября от коронавируса Вахи Агаева. Он избирался в федеральной десятке списка КПРФ, а значит, его мандат президиум ЦК мог передать любому кандидату в списке КПРФ.
Основным претендентом на мандат был экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, говорило два собеседника «Ведомостей» в руководстве партии. Но он отказался от мандата. Поводом стало то, что статус депутат накладывает дополнительную ответственность — за все решения, которые принимала Госдума, объяснил один из собеседников «Ведомостей», и сложно вести избирательную кампанию в дальнейшем, в 2021 г.
Левченко сказал «Ведомостям», что на данный момент ему важнее работать напрямую с регионом (он первый секретарь Иркутского обкома КПРФ), чем заниматься законами, потому что в регионе «плохи дела».