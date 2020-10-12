КПРФ отдаст мандат умершего от коронавируса экс-кандидату в мэры Москвы

Основным претендентом на мандат был экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, говорило два собеседника «Ведомостей» в руководстве партии. Но он отказался от мандата. Поводом стало то, что статус депутат накладывает дополнительную ответственность — за все решения, которые принимала Госдума, объяснил один из собеседников «Ведомостей», и сложно вести избирательную кампанию в дальнейшем, в 2021 г.