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КПРФ отдаст мандат умершего от коронавируса экс-кандидату в мэры Москвы

Ведомости

Президиум ЦК КПРФ принял решение отдать вакантный мандат депутата Госдумы беспартийному Вадиму Кумину, который в 2018 г. баллотировался в мэры Москвы от КПРФ. Об этом сообщили «Ведомостям» два собеседника в президиуме ЦК КПРФ.

Депутатское кресло освободилось после смерти 23 сентября от коронавируса Вахи Агаева. Он избирался в федеральной десятке списка КПРФ, а значит, его мандат президиум ЦК мог передать любому кандидату в списке КПРФ.

Основным претендентом на мандат был экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, говорило два собеседника «Ведомостей» в руководстве партии. Но он отказался от мандата. Поводом стало то, что статус депутат накладывает дополнительную ответственность — за все решения, которые принимала Госдума, объяснил один из собеседников «Ведомостей», и сложно вести избирательную кампанию в дальнейшем, в 2021 г.

Левченко сказал «Ведомостям», что на данный момент ему важнее работать напрямую с регионом (он первый секретарь Иркутского обкома КПРФ), чем заниматься законами, потому что в регионе «плохи дела».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных