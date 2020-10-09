Геннадий Зюганов отсматривает кандидатов в депутаты

Зюганов во время разговора с президентом Владимиром Путиным 6 октября поднимал вопрос о Левченко, сказал другой собеседник в партии. Сергей Левченко ушел в отставку с губернаторского поста в декабре 2019 г. «по собственному желанию», но заявлял, что многие люди «начали страдать только из-за того, что публично поддерживали» его. 28 сентября сына экс-губернатора, лидера фракции КПРФ в заксобрании Иркутской области Андрея Левченко задержали по делу о хищении путем мошенничества денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, которое завели в феврале 2019 г. Обыски прошли и у Сергея Левченко. По словам источника в КПРФ, Путин во время разговора с Зюгановым дал понять, что вопросы только к сыну экс-губернатора.