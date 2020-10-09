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Геннадий Зюганов отсматривает кандидатов в депутаты

Руководство КПРФ решает, можно ли передать мандат Сергею Левченко
Максим Иванов
Руководство КПРФ обсудило претендентов на депутатское кресло умершего от COVID-19 спонсора партии /Максим Стулов / Ведомости

КПРФ до 12 октября должна решить, кому передать мандат, освободившийся после смерти депутата Госдумы Вахи Агаева, сказал «Ведомостям» собеседник в руководстве КПРФ. Основных претендентов два, заметил собеседник: это экс-губернатор Иркутской области, первый секретарь обкома Сергей Левченко и кандидат в мэры Москвы на выборах 2018 г. предприниматель Вадим Кумин. Левченко – приоритетная фигура, передача ему мандата «соответствует политической целесообразности», но у него самого должно быть желание пойти в Думу, говорит собеседник в руководстве КПРФ. 8 октября руководство партии обсуждало и этот вопрос, и другие вопросы, связанные с подготовкой к политическому сезону 2021 г., сказал зампред ЦК Дмитрий Новиков.

Зюганов во время разговора с президентом Владимиром Путиным 6 октября поднимал вопрос о Левченко, сказал другой собеседник в партии. Сергей Левченко ушел в отставку с губернаторского поста в декабре 2019 г. «по собственному желанию», но заявлял, что многие люди «начали страдать только из-за того, что публично поддерживали» его. 28 сентября сына экс-губернатора, лидера фракции КПРФ в заксобрании Иркутской области Андрея Левченко задержали по делу о хищении путем мошенничества денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, которое завели в феврале 2019 г. Обыски прошли и у Сергея Левченко. По словам источника в КПРФ, Путин во время разговора с Зюгановым дал понять, что вопросы только к сыну экс-губернатора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных