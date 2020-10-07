Администрация президента разрабатывает стратегию выборов в Госдуму

«Первый сценарий – это сценарий монопартийного конституционного большинства «Единой России», что требует массированной победы кандидатов партии в 200–210 одномандатных округах. Очевидно, сама партия видит этот сценарий для себя предпочтительным, хотя он непростой в реализации, но тем не менее возможный», – говорит Бадовский. Второй сценарий, по его словам, – это конституционное большинство за счет не прошедших 5%-ный барьер малых партий и интеграции во фракцию «Единой России» других депутатов, что напоминает сценарий кампании 2003 г. – тогда за счет перераспределенных голосов не прошедших в Думу партий «Единая Россия» получила 120 мандатов при результате 37,5% голосов по спискам: «В том же году партия выиграла более 100 округов, она не выставляла кандидатов во всех округах. В большинстве других побеждали самовыдвиженцы и представители малых партий. В Думе же большинство этих одномандатников из других партий и самовыдвиженцев вступили во фракцию «Единой России». Партия получила в итоге 304 мандата – конституционное большинство».