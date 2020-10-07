Администрация президента разрабатывает стратегию выборов в Госдуму

Администрация президента разрабатывает стратегию выборов в ГосдумуГлавный вопрос – обеспечение конституционного или «коалиционного» большинства «Единой России»
В администрации президента в ближайший месяц будет планироваться стратегия проведения выборов в Госдуму в 2021 г., одним из главных вопросов которой станет обеспечение конституционного большинства «Единой России» или создание «коалиционного» большинства в будущей Госдуме. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента, и подтвердил федеральный чиновник. Стратегия должна быть обсуждена до ноября, после чего ее варианты представят президенту, который выберет, как будет строиться кампания по выборам в Госдуму 2021 г., говорит один из собеседников. Собеседник, близкий к руководству «Единой России», говорит, что задача партии – конституционное большинство: «В ином случае будем добирать за счет межфракционного взаимодействия или договоренностей по консолидированному голосованию».
Варианты большинства
Конституционное большинство для «Единой России» предполагает получение партией власти более 301 мандата. О такой цели на выборах в Госдуму 2021 г. говорил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, он также обещал, что партия выставит кандидатов во всех округах. Создание «коалиционного большинства» предполагает, что в Госдуму пройдут по спискам не только нынешние партии, но и те, которые сейчас в парламенте не представлены. Как одномандатники при таком сценарии в Госдуму могут попасть представители малых партий, например лидер партии «За правду» Захар Прилепин, самовыдвиженцы, среди которых общественные активисты, и др. «Пока базового сценария кампании нет.
Вопрос в том, будут ли все работать на обеспечение конституционного большинства «Единой России» или сформируют условное коалиционное конституционное большинство за счет малых партий, общественников, участников проекта «Лидеры России. Политика» и т. д.», – говорит один из собеседников, близких к администрации президента. О том, что пока окончательной стратегии выборов в Госдуму нет, сказал и еще один собеседник: «Есть понимание, что Госдуму надо обновлять, сейчас начнут рассказывать про качества, которые необходимы депутатам, – социологам уже заказали соответствующие исследования».
Президент поставил точку в вопросе, когда пройдут выборы, на встрече с лидерами фракций 6 октября, говорит еще один собеседник: «Теперь ему должны предложить варианты стратегии кампании. Все равно надо понимать, под какую идею собирать Госдуму – будет ли это баланс корпоративных игроков или баланс общественных ожиданий и настроений, будет ли полное доминирование «Единой России» или это будет «Единая Россия» и «сателлиты». По его словам, сейчас один из обсуждаемых вариантов – 51% «Единая Россия» получает по спискам, а 170 мандатов – по округам: «Плюс «Единая Россия» добирает мандаты за счет перераспределения голосов малых партий, которые не пройдут в Госдуму, а их планируется допустить к выборам почти все – из тех, кто не должен собирать подписи».
После нынешнего единого дня голосования таких партий стало 16, к существовавшему списку из 13 партий добавились три новые партии – «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива». Ранее «Ведомости» уже писали о том, что к выборам планируется допустить много малых партий, чтобы они отнимали голоса у парламентской оппозиции. При этом расчет на то, что большинство из них в Думу не пройдут, а благодаря перераспределению голосов избирателей, отданных за них, мандаты добавятся прежде всего «Единой России».
16 партий
после единого дня голосования 2020 г. имеют льготу и могут не собирать подписи избирателей на выборах в Госдуму. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», «Патриоты России», Российская партия пенсионеров, «Яблоко», «Родина», Партия роста, «Зеленые», КПСС, «Гражданская платформа», «Новые люди», «За правду», «Зеленая альтернатива»
Все собеседники при этом говорят, что губернаторы и «Единая Россия» уже сдали примерные списки возможных кандидатов в Госдуму. «Ведомости» еще весной писали о том, что администрация президента проводила отбор кандидатов в депутаты будущей Госдумы среди общественников, доверенных лиц президента и членов Общероссийского народного фронта. Отбор проходил в РАНХиГС и включал в себя как тестирование, так и публичные форматы вроде дебатов.
Возможности партии
На выборах 2016 г. «Единая Россия» получила конституционное большинство. Тогда выборы прошли после долгого перерыва по смешанной системе – 225 мандатов разыгрывались по спискам и 225 – по одномандатным округам. «Единая Россия» получила 54% по спискам и выиграла 203 мандата по округам. В сумме у нее было 343 мандата – так она сформировала конституционное большинство. На тех выборах «Единая Россия» не выдвигала кандидатов в 18 одномандатных округах, поскольку они были согласованы под кандидатов от парламентской оппозиции, говорили собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю.
Согласно результатам выборов этого года, «Единая Россия» снизила свое представительство в девяти законодательных собраниях из 11, где проходили выборы, однако все равно получила везде большинство. Рейтинг «Единой России» согласно ВЦИОМу сейчас составляет 32%, в октябре 2015 г., за год до выборов в Госдуму, он был 54%.
Получение «Единой Россией» простого большинства мест в Госдуме в 2021 г. не вызывает сомнений, при текущих рейтингах партия может рассчитывать на 42–45% голосов по спискам, что позволяет получить порядка 100 депутатских мест, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Плюс к этому представители партии способны одержать победу примерно в 150 одномандатных округах. Таким образом, устойчивое простое большинство – порядка 250 из 450 мест – «Единая Россия» получит». Поэтому развилка сценариев избирательной кампании в Госдуму 2021 г. возникает при ответе на вопрос, каким образом может быть обеспечено провластное конституционное большинство и каким оно будет по структуре, размышляет эксперт.
«Первый сценарий – это сценарий монопартийного конституционного большинства «Единой России», что требует массированной победы кандидатов партии в 200–210 одномандатных округах. Очевидно, сама партия видит этот сценарий для себя предпочтительным, хотя он непростой в реализации, но тем не менее возможный», – говорит Бадовский. Второй сценарий, по его словам, – это конституционное большинство за счет не прошедших 5%-ный барьер малых партий и интеграции во фракцию «Единой России» других депутатов, что напоминает сценарий кампании 2003 г. – тогда за счет перераспределенных голосов не прошедших в Думу партий «Единая Россия» получила 120 мандатов при результате 37,5% голосов по спискам: «В том же году партия выиграла более 100 округов, она не выставляла кандидатов во всех округах. В большинстве других побеждали самовыдвиженцы и представители малых партий. В Думе же большинство этих одномандатников из других партий и самовыдвиженцев вступили во фракцию «Единой России». Партия получила в итоге 304 мандата – конституционное большинство».
Еще один возможный сценарий – это коалиционное конституционное большинство, которое предполагает, что на выборах 5%-ный барьер преодолеют одна-две новые партии, а представители малых партий и самовыдвиженцы также будут побеждать по округам, говорит Бадовский: «Сторонники этого сценария могут обосновывать его тем, что в Госдуме уже три созыва не обновляется фракционная структура». При таком сценарии депутаты-одномандатники могут, например, образовывать депутатские группы, эту возможность можно будет вернуть в регламент Госдумы, говорит Бадовский: «В итоге конституционное большинство будет на базе «Единой России» и ее стратегических или ситуативных коалиций с другими фракциями или депутатскими группами».
Наиболее реальный сценарий выборов в Госдуму в 2021 г. – это прохождение четырех нынешних парламентских партий и еще одной-двух малых, говорит политтехнолог Григорий Казанков: «Тогда «Единая Россия» получает простое большинство. У партии сейчас нет потенциала для конституционного большинства. Ее рейтинг – 32–34%. Поэтому получить конституционное большинство, т. е. две трети мест в парламенте, не очень правильно. Хотя такое голосование можно обеспечить, но это будет в ущерб легитимности и может увеличить риски турбулентности». Перераспределить голоса непрошедших партий и за счет этого обеспечить конституционное большинство тоже довольно сложно, считает он. Среди малых партий, которые могли бы претендовать на прохождение в Госдуму по спискам, он называет «Новых людей», «Зеленую альтернативу», Партию пенсионеров, «Родину» и «Яблоко»: «Одномандатники же от малых партий смогут войти в соответствующие фракции, если их партии пройдут по спискам, либо работать как депутаты-одиночки».