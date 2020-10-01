Социологи по заказу мэрии изучают, кого москвичи хотели бы видеть в Госдуме-2021

В Москве на выборах в Госдуму 15 одномандатных округов. В 13 округах в 2016 г. победили представители «Единой России», лишь в двух выиграли оппозиционеры. Собеседник «Ведомостей», близкий к мэрии, говорит, что корпус одномандатников в Москве обновится на думских выборах в 2021 г. Об этом же говорит и собеседник в «Единой России». По его словам, они анализируют, кто из депутатов не работал в своих округах. Ранее собеседники, близкие к «Единой России» и администрации президента, рассказывали, что в целом число одномандатников от партии на выборах в Госдуму обновится наполовину.