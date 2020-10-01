Социологи по заказу мэрии изучают, кого москвичи хотели бы видеть в Госдуме-2021

Социологи по заказу мэрии изучают, кого москвичи хотели бы видеть в Госдуме-2021Опрос повлияет на формирование стратегии власти на выборах и отбор кандидатов
Мэрия Москвы заказала ВЦИОМу опрос о том, кого бы москвичи хотели видеть одномандатниками в Госдуме в 2021 г. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, попавший в выборку ВЦИОМа, собеседник, близкий к мэрии Москвы, и собеседник в социологической службе. Опрос будет проводиться до 12 октября с выборкой около 50 000 человек, уточняет один из собеседников.
У москвичей интересуются, кто бы мог представлять их округ на выборах в Госдуму. Их спрашивают, кто бы их лучше всего представлял в Госдуме – действующий депутат, парламентский оппозиционер, внесистемный оппозиционер или независимый депутат, рассказал человек, попавший в выборку ВЦИОМа. Респондентам задают вопросы с упоминанием фамилий тех политиков и общественных деятелей, которые работают в одномандатном округе на выборах в Госдуму, где будет голосовать опрашиваемый.
Так, у жителя, который голосует на выборах в Госдуму по Бабушкинскому одномандатному округу, спрашивали, знает ли он таких людей – действующего депутата Госдумы по округу Ивана Тетерина, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина, депутата Мосгордумы Михаила Тимонова, муниципального депутата Сергея Цукасова, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, депутата Мосгордумы Игоря Бускина, политика Владимира Рыжкова и др. Если человек отвечал, что знает их, то его просили сказать, положительно он относится к ним или отрицательно.
Также у москвичей спрашивают о том, следует ли по их округу избрать нового депутата, знают ли они своего действующего депутата-одномандатника, и просят назвать его фамилию. Интересуются, за какую из партий они бы проголосовали, называя в том числе новые малые партии, которые получили возможность участвовать в выборах, – «За правду», «Новые люди», «Зеленая альтернатива». Спрашивают также о том, голосовал ли человек раньше на выборах разного уровня, и изучают готовность участия в протестных акциях.
Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров отказался от комментариев. В пресс-службе мэрии Москвы не ответили на запрос «Ведомостей».
В Москве на выборах в Госдуму 15 одномандатных округов. В 13 округах в 2016 г. победили представители «Единой России», лишь в двух выиграли оппозиционеры. Собеседник «Ведомостей», близкий к мэрии, говорит, что корпус одномандатников в Москве обновится на думских выборах в 2021 г. Об этом же говорит и собеседник в «Единой России». По его словам, они анализируют, кто из депутатов не работал в своих округах. Ранее собеседники, близкие к «Единой России» и администрации президента, рассказывали, что в целом число одномандатников от партии на выборах в Госдуму обновится наполовину.
Опрос достаточно стандартный, это стартовая предвыборная диагностика настроений и политической ситуации, которая имеет значение для определения предвыборной стратегии и в городе в целом, и в отдельных одномандатных округах, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. «Узнаваемость действующих депутатов, отражающая активность работы в округе, позиции потенциальных оппонентов, рейтинги доверия и недоверия, наличие или отсутствие запроса на смену депутата, представляющего округ, – все эти показатели влияют на то, пойдут на выборы действующие депутаты или новые люди», – отмечает эксперт.
Обновление депутатского корпуса на думских выборах обещает быть достаточно существенным, не будет исключением и Москва, тем более что предвыборная ситуация во многих столичных округах может быть достаточно конкурентной, учитывая особые ставки различных оппозиционных сил на борьбу именно в крупных городах, считает Бадовский. «Дальше надо смотреть ситуацию в каждом конкретном округе. Есть, например, депутаты, которые имеют очень устойчивые позиции в своих округах, например Петр Толстой в Люблинском округе или Дмитрий Саблин в Новомосковском округе. Есть округа, которые удобны для кандидатов власти и малоинтересны оппозиции, такие как Ховринский округ Ирины Белых или Чертановский округ Анатолия Выборного.
Где-то ситуация сильно зависит от того, пойдет или нет на выборы действующий депутат. Например, сложный и протестный Ленинградский округ в 2016 г. был выделен представителю эсеров, популярной Галине Хованской. Тут все будет зависеть от того, пойдет ли она на выборы», – рассуждает Бадовский. Он отмечает особую ситуацию в Медведковском округе, где на выборах в 2016 г. снялась кандидат от «Единой России» и победил коммунист Денис Парфенов. «Традиционно наиболее конкурентными и сложными в Москве являются, в частности, Кунцевский, Тушинский, Центральный, Черемушкинский округа. Здесь подбор кандидатов и выстраивание стратегий кампании требуют особого внимания», – добавляет Бадовский.