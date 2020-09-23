ЦИК России может открыть свободный доступ к данным о выборах

ЦИК России может открыть свободный доступ к данным о выборахЭксперты пожалуются Элле Памфиловой на закрытость информации
23 сентября глава ЦИК Элла Памфилова обсудит с экспертами итоги последних выборов перед стартом кампании по выборам депутатов Госдумы. На них использовалось несколько новшеств под предлогом борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая трехдневное голосование на избирательных участках. В ЦИК не ожидают серьезной критики по большинству нововведений, основные предложения будут связаны с техническими проблемами, говорит собеседник «Ведомостей» в комиссии.
Сайт преткновения
Комиссия готова, что речь на встрече пойдет об устранении CAPTCHA на сайте комиссии (izbirkom.ru), говорит источник «Ведомостей»: пятизначного кода, который теперь должны вводить все пользователи для того, чтобы посмотреть данные об итогах голосования на выборах любого уровня и на каждом избирательном участке. Это серьезно затруднило анализ результатов голосования граждан. Как рассказал «Ведомостям» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который приглашен на заседание, но встретился с председателем ЦИК 22 сентября, планируется изменить систему безопасности сайта ЦИК, чтобы он стал более доступен. Он поднимал на встрече с Памфиловой вопрос, связанный с CAPTCHA: «Во вторник систему тестировали, поэтому на полчаса CAPTCHA была отключена. Я объяснил Памфиловой, что мне самому пришлось 17 раз вводить код, чтобы посмотреть результаты муниципальных выборов по Москве. Сейчас она взяла историю под свой контроль». По его словам, Памфилова слышит критику, с чем-то она согласна, с чем-то – нет, а на заседании будет искать общий язык с теми экспертами, которые придут в ЦИК, и рассчитывает их привлечь к «совершенствованию» системы доступа к сайту.
100 000 раз
нужно ввести капчу, чтобы получить данные для анализа выборов, вручную это займет год, говорят авторы обращения к председателю ЦИК
Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц говорит, что среди его предложений, о которых он скажет на заседании, – повышение открытости сайта ЦИК, необходимость повышения открытости и гласности на участках в период выборов, потому что, например, в этот раз членам комиссий с правом совещательного голоса запрещали проводить фото- и видеосъемку. Что касается CAPTCHA, то он предполагает, что если бы этот механизм хотели убрать, то его бы уже убрали: «Скорее всего, завтра что-то новое предложат. А круглый стол, получается, это такое приглашение к торгу».
По словам собеседника «Ведомостей» в ЦИК, 23 сентября Памфилова может предложить решение проблемы. «Мы хотим отсечь от сайта izbirkom.ru роботизированные запросы, которые делаются для массовой аналитики с не всегда очевидными целями, но будем думать, чтобы была возможность у обычных людей, а не роботов смотреть необходимые им данные», – говорит источник. По его словам, для того чтобы таким образом настроить систему, может понадобиться время, несколько месяцев, поскольку «сейчас стоит примитивная CAPTCHA, которую делали не для ЦИК, а бесплатно».
Как CAPTCHA попала в повестку ЦИК
Технологии парсинга (автоматического скачивания и анализа файлов) исследователи применяли для получения данных ЦИК еще с начала нулевых, говорит сотрудник движения в защиту прав избирателей «Голос» Иван Шукшин, но постепенно появлялись ограничения, которые не позволяют анализировать исходные протоколы об итогах голосования. Первый раз использование технологии CAPTCHA на сайте ЦИК было зафиксировано на голосовании по поправке к Конституции (проходило с 25 июня по 1 июля). «ЦИК прикрутил капчу к страницам сайта с явкой и результатами голосования. Чтобы не скачивали в автоматическом виде, а собирали информацию по каждому из 96 000 участков, заходя на каждую страницу вручную по отдельности», – пояснял сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Во время подведения итогов голосования 13 сентября зампред ЦИК Николай Булаев объяснил необходимость CAPTCHA обеспечением стабильной работы сайта, «на который давит большой поток автоматизированных запросов». В интервью «Интерфаксу» 16 сентября Памфилова сообщала, что «многие программы-роботы стали гнать искаженную информацию, дезинформирующую граждан».
Изменить порядок работы с сайтом ЦИК потребовал политолог Евгений Минченко. Он подчеркнул в обращении на имя Памфиловой, что работа сайта ЦИК «радикально ухудшилась по сравнению с предыдущими электоральными сезонами», а использование CAPTCHA «при загрузке каждой новой страницы превращает работу с сайтом ЦИК в пытку» .
Выборы и белорусский опыт
По словам Минченко, он озвучит предложения политтехнологического цеха, людей, которые входят в комитет Российской ассоциации по связям с общественностью по политтехнологиям, – от них собирались предложения. «Основное – надо обратить внимание на белорусский опыт. Там непрозрачность процесса подсчета голосов и высокий уровень досрочного голосования привели к тому, что значительная часть общества не приняла результаты выборов. И нам надо поучиться на опыте соседей», – говорит Минченко. По его словам, в России «есть свой опыт проведения прозрачной президентской кампании 2012 г., когда на всех участках были камеры и когда даже жесткие критики Путина не оспаривали, что он победил в первом туре». CAPCHA Минченко считает «опасной историей», поскольку тогда оппозиция может начать параллельный подсчет голосов (его периодически проводит КПРФ), а из-за закрытости сайта ЦИК средства массовой информации и соцсети начнут брать информацию именно из этого параллельного подсчета: «Лучшее средство для борьбы с манипуляциями – прозрачность». Кроме того, нужно обеспечить предсказуемость правил игры, нужно заранее объявить, будет ли многодневное голосование на выборах в Госдуму (по закону это решение остается за Центризбиркомом), и сказать, когда они пройдут.
«Надеюсь, ЦИК поймет, в чем основные претензии экспертов и наблюдателей. Пока складывается ощущение, что критика воспринимается не как попытка улучшить их работу, а как нечто враждебное», – говорит Минченко.
Юрист Роман Смирнов отмечает, что в первую очередь ждет от ЦИК, чтобы он прояснил формат общения с экспертами: «Также хотелось бы понять точку зрения ЦИК по каким-то ключевым вопросам. В частности, как ЦИК ответит на жалобы и что у них происходит с «Голосом» (имеется в виду конфликт Центризбиркома с движением. – «Ведомости») – в чем здесь проблема, если уйти от рассуждений про пятую колонну». Он согласен с Минченко, что нужно понимать, как будет проходить избирательная кампания в дальнейшем. В частности, было бы хорошо, если бы ЦИК выпустил разъяснения по каким-то ключевым вопросам избирательной кампании, в том числе для кандидатов с обобщением правоприменительной практики.
Политолог Григорий Добромелов (на встречу не идет) говорит, что в 2020 г. произошли довольно серьезные инновации, они были использованы в ходе единого дня голосования и голосования по Конституции «и главный вопрос в том, будут ли они использованы и в кампании выборов в Госдуму».
В подготовке статьи участвовал Константин Гликин