ЦИК России может открыть свободный доступ к данным о выборах

По словам Минченко, он озвучит предложения политтехнологического цеха, людей, которые входят в комитет Российской ассоциации по связям с общественностью по политтехнологиям, – от них собирались предложения. «Основное – надо обратить внимание на белорусский опыт. Там непрозрачность процесса подсчета голосов и высокий уровень досрочного голосования привели к тому, что значительная часть общества не приняла результаты выборов. И нам надо поучиться на опыте соседей», – говорит Минченко. По его словам, в России «есть свой опыт проведения прозрачной президентской кампании 2012 г., когда на всех участках были камеры и когда даже жесткие критики Путина не оспаривали, что он победил в первом туре». CAPCHA Минченко считает «опасной историей», поскольку тогда оппозиция может начать параллельный подсчет голосов (его периодически проводит КПРФ), а из-за закрытости сайта ЦИК средства массовой информации и соцсети начнут брать информацию именно из этого параллельного подсчета: «Лучшее средство для борьбы с манипуляциями – прозрачность». Кроме того, нужно обеспечить предсказуемость правил игры, нужно заранее объявить, будет ли многодневное голосование на выборах в Госдуму (по закону это решение остается за Центризбиркомом), и сказать, когда они пройдут.