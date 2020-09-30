В Госдуму в 2021 году могут пройти от трех до шести партий

У «Новых людей» ситуация с повесткой похуже, поскольку на одной идее альтернативы, причем не столько содержательной, сколько стилистической, далеко не уедешь». По мнению Костина, отсутствие антирейтинга у малых партий автоматически не конвертируется в рейтинги: «У них нет антирейтинга, но и рейтинга тоже нет. Чтобы ситуативный электорат, который ушел от парламентских партий, за них проголосовал, должны быть внятные лозунги, лидеры мнений и программы, но пока такого нет». На прошедших выборах эти партии решили тактическую задачу – получили льготу, чтобы не собирать подписи на выборах в Госдуму, но они пока не решили проблемы со своей известностью и позиционированием, кроме тех регионов, где они прошли, полагает эксперт: «Однако организовать кампанию в четырех регионах не то же самое, что и по всей стране».