В Госдуму в 2021 году могут пройти от трех до шести партий

В Госдуму в 2021 году могут пройти от трех до шести партийРезультат будет зависеть от стратегии кампании и качества списков партий
Региональные выборы в сентябре показали, что в Госдуму в 2021 г. по спискам может пройти от трех до шести партий. В Госдуме точно окажутся «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, а претендентами на попадание станут «Справедливая Россия», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и «Новые люди». Об этом говорится в докладе фонда «Либеральная миссия» по итогам избирательной кампании этого года, с которым ознакомились «Ведомости». Прошедший единый день голосования имел особое значение, поскольку это последние выборы федеральной кампании 2021 г., они носят тестово-экспериментальный характер, показывая возможные тенденции изменения электоральных предпочтений и шансы политических проектов, говорится в докладе.
Результаты выборов по партийным спискам в 11 заксобраний показали, что в условиях низкой явки «Единая Россия» сохраняет доминирование, причем ее результаты в этом году лучше, чем на выборах 2019 г. Однако по сравнению с аналогичными выборами 2015 г. (за год до выборов в Госдуму. – «Ведомости») падение среднего результата «Единой России» составляет 11,5%, подсчитали в «Либеральной миссии». В то же время результаты выборов 2020 г. являются очень тревожными для партий «старой системной» оппозиции. Утраченные «Единой Россией» 11,5% почти ничего не дали ЛДПР и КПРФ – у них рост 1–2%, а «Справедливая Россия» еще и потеряла 2% голосов.
Утраченные «Единой Россией» и недополученные партиями системной оппозиции голоса ушли новым партиям – как созданным в 2020 г., так и ранее существовавшим. Главными бенефициарами стали две партии, у которых нет ярких федеральных и региональных лидеров, но при этом нет и антирейтинга, – Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, которая прошла в семи из девяти регионов, где была в бюллетенях, и новая партия «Новые люди», прошедшая во все четыре региональных парламента, где ее списки были зарегистрированы.
На выборах депутатов заксобраний по округам «Единая Россия» почти вернулась к показателям 2015 г. Кандидаты партии выиграли 214 округов из 239 на выборах в заксобрания. При этом на выборах горсоветов результаты существенно хуже, чем в 2015 г., – кандидаты партии взяли 465 из 613 округов.
Число партий, которые пройдут в Госдуму в следующем году, будет зависеть от нескольких вещей, говорит автор доклада, политолог Александр Кынев: «Во-первых, на это будет влиять стратегия властей на выборах. Любой проект при желании можно прикрыть. Та же Партия пенсионеров в 2016 г. пыталась составить сильный список, где были бывшие губернаторы Владимир Бутов, Михаил Юревич, бывший мэр Калининграда Юрий Савенко.
Но в итоге их всех поисключали, а руководство партии поменяли». Важно также качество списков, поскольку политика персонифицирована, если в регионах появляются яркие кандидаты, то это позитивно сказывается на судьбе любой партии, считает Кынев: «Так было со «Справедливой Россией», которая в свое время смогла собрать популярных региональных политиков. Соответственно, «Новым людям» и Партии пенсионеров тоже надо найти таких людей, потому что сейчас их нет. Они выезжают за счет антирейтингов старых партий. Партии пенсионеров также помогает низкая явка и пожилые избиратели. А у «Новых людей» работает название. На федеральных выборах и явка, и конкуренция будут выше». Что же касается самих избирательных кампаний, то их стратегии обычно инерционные, агитационная продукция у системных партий не меняется из года в год, поэтому им тоже нужно обновление, добавляет эксперт.
Количество партий в новой Госдуме будет зависеть от способности новых участников выборов сформулировать федеральную повестку, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Успехи на выборах в заксобрания – это качественная работа с локальной повесткой. А хорошие проценты по спискам на выборах в Госдуму возможны только при наличии федеральной повестки, которая бы позволила наращивать рейтинг по стране. У Партии пенсионеров с этим попроще, они изначально работают на одну целевую группу – хотя в этом как их сила, так и их слабость, поскольку на федеральных выборах предложения пенсионерам сформулируют все крупные игроки.
У «Новых людей» ситуация с повесткой похуже, поскольку на одной идее альтернативы, причем не столько содержательной, сколько стилистической, далеко не уедешь». По мнению Костина, отсутствие антирейтинга у малых партий автоматически не конвертируется в рейтинги: «У них нет антирейтинга, но и рейтинга тоже нет. Чтобы ситуативный электорат, который ушел от парламентских партий, за них проголосовал, должны быть внятные лозунги, лидеры мнений и программы, но пока такого нет». На прошедших выборах эти партии решили тактическую задачу – получили льготу, чтобы не собирать подписи на выборах в Госдуму, но они пока не решили проблемы со своей известностью и позиционированием, кроме тех регионов, где они прошли, полагает эксперт: «Однако организовать кампанию в четырех регионах не то же самое, что и по всей стране».
В оценке шансов новых партий возможны разные интерпретации, считает политолог Михаил Виноградов: «Ниша для новых партий существует, хотя еще будут споры о том, отнимают ли эти партии голоса у власти или у оппозиции. Некоторый успех на региональных выборах есть, но говорить об общероссийской известности этих брендов и спросе именно на них преждевременно. Элемент административной поддержки у новых партий есть, но гарантии его долговечности отсутствуют». Старые же партии не могут в полной мере охватить имеющиеся в обществе запросы, добавляет Виноградов: «Одно из ключевых препятствий – раздражение части избирателей к институту партий как таковому».