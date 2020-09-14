Три из четырех новых партий получили места в законодательных собраниях

Александр Цин-Дэ-Шань, кандидат от партии, победившей в Томске, выразил мнение, что факт поддержки его кандидатуры со стороны «Умного голосования» Алексея Навального (чьи штабы в рамках этой процедуры призывают голосовать за определенных кандидатов) не сыграл роли, так как он сам долго выстраивал свой имидж. Он подчеркнул, что в новой гордуме намерен работать, «исходя из прагматических интересов граждан», поэтому не планирует на данный момент вступать в оппозиционные коалиции.