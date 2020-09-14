Три из четырех новых партий получили места в законодательных собраниях

Три из четырех новых партий получили места в законодательных собранияхИм не придется собирать подписи для участия в выборах в Госдуму
Лучший результат среди новых политических организаций показала партия «Новые люди». Ее основатель Алексей Нечаев на пресс-конференции в Москве 14 сентября сообщил, что партия прошла во все региональные заксобрания, в которых были выставлены ее кандидаты: в Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областях. Один из сильных результатов, по мнению Нечаева, был достигнут в кампании по выборам гордумы Томска, где удалось набрать более 15% голосов.
«Можно утверждать, что «Новые люди» вошли в топ-5 партий страны», – заявил Нечаев. Как и в предыдущих своих выступлениях, Нечаев рассказал о планах изменить баланс сил в Госдуме благодаря будущему прохождению в нее членов партии «Новые люди».
Александр Цин-Дэ-Шань, кандидат от партии, победившей в Томске, выразил мнение, что факт поддержки его кандидатуры со стороны «Умного голосования» Алексея Навального (чьи штабы в рамках этой процедуры призывают голосовать за определенных кандидатов) не сыграл роли, так как он сам долго выстраивал свой имидж. Он подчеркнул, что в новой гордуме намерен работать, «исходя из прагматических интересов граждан», поэтому не планирует на данный момент вступать в оппозиционные коалиции.
Еще одна новая партия этой избирательной кампании, «За правду», смогла преодолеть 5%-ный барьер в родной для ее лидера – писателя Захара Прилепина Рязанской области. Партия набрала на выборах в областную Думу 7,03% голосов. Председатель рязанского регионального отделении партии Григорий Парсентьев, по сообщению сайта rzn.info, заявил 14 сентября, что Прилепин может получить мандат депутата облдумы. Третья новая партия, которая получила региональных представителей, – «Зеленая альтернатива». Партия, созданная выходцем из движения «Местные» Русланом Хвостовым, участвовала в кампаниях в двух регионах – в Республике Коми и Челябинской области.
В обоих регионах «Зеленая альтернатива» получила по одному мандату. Четвертая структура – Партия прямой демократии не смогла получить представителей в региональных законодательных собраниях. Как говорили собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, все эти четыре новые партии созданы при поддержке администрации президента. По словам собеседника, близкого к руководству Партии прямой демократии, пока непонятно, какие планы у лидера партии Вячеслава Макарова (одного из основателей компании Wargaming, флагманским продуктом которой является игра World of Tanks) и будет ли этот проект продолжен.
Таким образом, эти три партии получили льготу: им не нужно будет собирать подписи для участия в выборах в Госдуму в следующем году. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила 14 сентября, что по итогам прошедших выборов список партий, которые смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей, расширился благодаря новым партиям с 13 до 16.