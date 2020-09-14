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Три из четырех новых партий получили места в законодательных собраниях

Им не придется собирать подписи для участия в выборах в Госдуму
Константин Гликин Елена Мухаметшина
Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев /Максим Стулов / Ведомости

Лучший результат среди новых политических организаций показала партия «Новые люди». Ее основатель Алексей Нечаев на пресс-конференции в Москве 14 сентября сообщил, что партия прошла во все региональные заксобрания, в которых были выставлены ее кандидаты: в Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областях. Один из сильных результатов, по мнению Нечаева, был достигнут в кампании по выборам гордумы Томска, где удалось набрать более 15% голосов.

«Можно утверждать, что «Новые люди» вошли в топ-5 партий страны», – заявил Нечаев. Как и в предыдущих своих выступлениях, Нечаев рассказал о планах изменить баланс сил в Госдуме благодаря будущему прохождению в нее членов партии «Новые люди».

Александр Цин-Дэ-Шань, кандидат от партии, победившей в Томске, выразил мнение, что факт поддержки его кандидатуры со стороны «Умного голосования» Алексея Навального (чьи штабы в рамках этой процедуры призывают голосовать за определенных кандидатов) не сыграл роли, так как он сам долго выстраивал свой имидж. Он подчеркнул, что в новой гордуме намерен работать, «исходя из прагматических интересов граждан», поэтому не планирует на данный момент вступать в оппозиционные коалиции.

Конкуренция ушла на места

На прошедших выборах Кремль почти везде победил, но есть и провалы

Еще одна новая партия этой избирательной кампании, «За правду», смогла преодолеть 5%-ный барьер в родной для ее лидера – писателя Захара Прилепина Рязанской области. Партия набрала на выборах в областную Думу 7,03% голосов. Председатель рязанского регионального отделении партии Григорий Парсентьев, по сообщению сайта rzn.info, заявил 14 сентября, что Прилепин может получить мандат депутата облдумы. Третья новая партия, которая получила региональных представителей, – «Зеленая альтернатива». Партия, созданная выходцем из движения «Местные» Русланом Хвостовым, участвовала в кампаниях в двух регионах – в Республике Коми и Челябинской области.

В обоих регионах «Зеленая альтернатива» получила по одному мандату. Четвертая структура – Партия прямой демократии не смогла получить представителей в региональных законодательных собраниях. Как говорили собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, все эти четыре новые партии созданы при поддержке администрации президента. По словам собеседника, близкого к руководству Партии прямой демократии, пока непонятно, какие планы у лидера партии Вячеслава Макарова (одного из основателей компании Wargaming, флагманским продуктом которой является игра World of Tanks) и будет ли этот проект продолжен.

Таким образом, эти три партии получили льготу: им не нужно будет собирать подписи для участия в выборах в Госдуму в следующем году. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила 14 сентября, что по итогам прошедших выборов список партий, которые смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей, расширился благодаря новым партиям с 13 до 16.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных