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ЦИК решил передать депутатский мандат Алферова Михаилу Берулаве

Центризбирком передал мандат, ставший вакантным после смерти физика Жореса Алферова, кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ профессору Михаилу Берулаве, который ранее уже был депутатом Госдумы.

Изначально президиум ЦК КПРФ решил передать думский мандат Алферова экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. Однако 21 марта ЦИК отказал в передаче мандата, Мещанский суд признал решение ЦК КПРФ незаконным. Такое решение ЦИК объяснил тем, что у Грудинина были иностранные счета в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г.

Член Центризбиркома Евгений Шевченко объяснил, что, исходя из норм федерального законодательства, мандат перейдет первому человеку в группе, которая не получила депутатское место при распределении его после выборов в Госдуму. Такой кандидатурой стал депутат заксобрания Красноярского края Петр Медведев.

Петр Медведев, который, по мнению ЦИК, стоял первым в списке на получение мандата, от него отказался. Партия также обжаловала решение ЦИК в Верховном суде, но тот не стал рассматривать жалобу.

Берулава передал в ЦИК согласие на регистрацию в качестве депутата и документы о том, что он уже уволился с предыдущего места работы, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что решение Мещанского суда, признавшего незаконным решение ЦК КПРФ о передаче мандата Грудинину, вступило в силу. Она считает, что КПРФ должна сама исключить Грудинина из списка кандидатов в связи с недостоверностью представленных им данных, что выявилось в результате проверки. «В отношении Берулавы мы никаких запросов не делали, он представил справку об отсутствии зарубежных счетов, у нас действует презумпция доверия», – добавила Памфилова.

Михаил Берулава – педагог, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования. С 2011 по 2016 г. был депутатом Госдумы шестого созыва. Он также является ректором Московского инновационного университета.