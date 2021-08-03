Коронавирус, стихийные бедствия и международная политика не пускают выборы в повестку

Коронавирус, стихийные бедствия и международная политика не пускают выборы в повесткуГраждане о предстоящем голосовании практически не вспоминают и вряд ли вспомнят
Вопросы внутренней политики практически не интересуют граждан и не заинтересовали их даже в разгар кампании по выборам депутатов Госдумы, следует из опросов ВЦИОМа и ФОМа. ФОМ еженедельно спрашивает, какие главные события минувшей недели привлекли внимание респондентов: опросы показывают, что связанные с внутренней политикой ответы если и встречаются, то не пользуются популярностью.
На неделе 19–25 июля социологам ФОМа о выборах в Госдуму и снятии с них кандидата КПРФ Павла Грудинина как о запомнившихся событиях сообщило около 2% респондентов. Еще до подписания президентом 17 июня указа о старте избирательной кампании внимание к внутренней политике было на том же уровне: «признание ФБК экстремистской организацией (также ФБК включен в реестр НКО-иноагентов)» и связанные с этим события привлекали внимание 2% опрошенных. Это меньше статистической погрешности (3,6%).
Политические события, которые входят в топ запомнившихся россиянам, связаны с деятельностью главы государства: это саммит Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве 16 июня (главным событием недели его называл 21% респондентов) и прямая линия президента 30 июня. В последнем нет ничего удивительного, говорит профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин: «[Во время прямой линии] люди шли с жалобами к тому, кто является главным начальником, – Путину, и благодаря этому сам формат воспроизводит модель власти, которую президент использует». Прямую линию называли главным событием недели 14% респондентов, но даже она не сместила с первого места повестку коронавируса. Пандемия и то, что с ней связано, с начала избирательной кампании занимает первые места среди самых запоминающихся гражданами событий, уступив лидерство в повестке только президентскому саммиту и – на прошлой неделе – сибирским пожарам (см. таблицу).
Выборы россиян сейчас действительно волнуют меньше, чем другие темы – пандемия, стихийные бедствия и спорт, говорит ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман: на интерес граждан влияет новостная повестка, а она наполнена событиями именно этой тематики. Сейчас избирательная кампания ведется «столь пассивно и слабо, что не стоит ожидать, что к сентябрю россияне заинтересуются голосованием больше, чем коронавирусом», добавляет Кертман.
Политтехнолог Илья Паймушкин связывает общее падение интереса к рядовым вопросам внутренней политики с тем, что после незапланированных побед губернаторов во Владимирской области, Хакасии, Хабаровском крае в 2018 г. были сделаны серьезные выводы, по итогам которых участие партий и кандидатов даже на местном и региональном уровне стало жестко регламентироваться. Срежиссированный процесс и вызванный им кадровый вакуум не сильно интересуют людей, полагает он.
ВЦИОМ также показывает невысокий интерес к выборам. В 2004 г. на вопрос «приходилось ли вам за последний год участвовать в общественной и политической жизни» 54% респондентов отвечали, что участвовали в выборах, в 2011 г. – 27%, в 2021 г. – 22%. Это связано прежде всего с изменением календаря выборов, поскольку раньше выборы проходили несколько раз в год, а с 2012 г. – только один раз, говорит генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Значение имеет и то, какие выборы предстоят в конкретный год, считает он, ведь выборам президента и губернаторов граждане уделяют больше внимания, чем выборам органов представительной власти. Люди хорошо понимают, кто реально определяет политику, а кто не очень, и, например, их явка на выборы прямо зависит от реального веса избираемого органа в системе власти, добавил Федоров. Падение интереса к выборам объясняется в том числе неверием людей в возможность через голосование изменить ситуацию в стране, полагает глава совета директоров «Никколо М» Игорь Минтусов.
В то же время выросла доля граждан, участвующих в благоустройстве домов (таких 24% – больше участвующих в выборах), сборе средств для нуждающихся (20%) и др. В обществе сформировался запрос на активное действие, добровольчество, говорит замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов: вовлечение в позитивную, созидательную повестку нельзя назвать следствием «пережатости» в политике, скорее, следствием иной тенденции – «атомизации общества и его сетевой сборки в новых форматах». Высокий градус политизации – свойство обществ, где власть неадекватна ситуации, добавил Перминов: «В России, как я полагаю, создана и успешно работает одна из лучших управленческих машин, а это просто итог. Мы ведь не замечаем воздух, которым дышим, если он чист».
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Елена Мухаметшина