Коронавирус, стихийные бедствия и международная политика не пускают выборы в повестку

ВЦИОМ также показывает невысокий интерес к выборам. В 2004 г. на вопрос «приходилось ли вам за последний год участвовать в общественной и политической жизни» 54% респондентов отвечали, что участвовали в выборах, в 2011 г. – 27%, в 2021 г. – 22%. Это связано прежде всего с изменением календаря выборов, поскольку раньше выборы проходили несколько раз в год, а с 2012 г. – только один раз, говорит генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Значение имеет и то, какие выборы предстоят в конкретный год, считает он, ведь выборам президента и губернаторов граждане уделяют больше внимания, чем выборам органов представительной власти. Люди хорошо понимают, кто реально определяет политику, а кто не очень, и, например, их явка на выборы прямо зависит от реального веса избираемого органа в системе власти, добавил Федоров. Падение интереса к выборам объясняется в том числе неверием людей в возможность через голосование изменить ситуацию в стране, полагает глава совета директоров «Никколо М» Игорь Минтусов.