Удар по связанному с Израилем танкеру угрожает переговорам по иранской ядерной программе

Удар по связанному с Израилем танкеру угрожает переговорам по иранской ядерной программеНо перспектива восстановления ядерной сделки еще сохраняется
Специальные подразделения вооруженных сил Великобритании прибыли в регион Оманского залива в качестве ответной меры на атаку против танкера MV Mercer Street, произошедшей в ночь на 30 июля. Об этом 3 августа сообщил британский телеканал Sky News. А британское издание Daily Mirror уточнило, что эти подразделения могут быть использованы для удара по виновным в нападении на танкер. Удар был нанесен беспилотником-камикадзе, погибли сотрудник частной охранной компании (гражданин Великобритании) и член команды корабля (гражданин Румынии).
1 августа министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что за атакой на танкер, оператором которого является подконтрольная израильскому бизнесмену Эялю Оферу компания Zodiac Maritime, с высокой степенью вероятности стоит Иран. С аналогичным заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. США и Британия заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил 3 августа, что в отношении этой атаки «мы работаем над привлечением всего мира, но в то же время мы также знаем, как действовать в одиночку».