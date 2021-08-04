Удар по связанному с Израилем танкеру угрожает переговорам по иранской ядерной программе

1 августа министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что за атакой на танкер, оператором которого является подконтрольная израильскому бизнесмену Эялю Оферу компания Zodiac Maritime, с высокой степенью вероятности стоит Иран. С аналогичным заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. США и Британия заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил 3 августа, что в отношении этой атаки «мы работаем над привлечением всего мира, но в то же время мы также знаем, как действовать в одиночку».