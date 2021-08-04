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Удар по связанному с Израилем танкеру угрожает переговорам по иранской ядерной программе

Но перспектива восстановления ядерной сделки еще сохраняется
Алексей Никольский
Rula Rouhana / Reuters

Специальные подразделения вооруженных сил Великобритании прибыли в регион Оманского залива в качестве ответной меры на атаку против танкера MV Mercer Street, произошедшей в ночь на 30 июля. Об этом 3 августа сообщил британский телеканал Sky News. А британское издание Daily Mirror уточнило, что эти подразделения могут быть использованы для удара по виновным в нападении на танкер. Удар был нанесен беспилотником-камикадзе, погибли сотрудник частной охранной компании (гражданин Великобритании) и член команды корабля (гражданин Румынии).

1 августа министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что за атакой на танкер, оператором которого является подконтрольная израильскому бизнесмену Эялю Оферу компания Zodiac Maritime, с высокой степенью вероятности стоит Иран. С аналогичным заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. США и Британия заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил 3 августа, что в отношении этой атаки «мы работаем над привлечением всего мира, но в то же время мы также знаем, как действовать в одиночку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных