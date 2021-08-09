Умер один из авторов Конституции 1993 года Сергей Ковалев

Смещен с поста он был по инициативе коммунистов в марте 1995 г., вспоминает один из членов КПРФ: на этой должности его сменил представитель Компартии Олег Миронов. Уже после ухода с должности Ковалев был посредником на переговорах с террористами, захватившими больницу в Буденновске – как говорил сам правозащитник, на эту роль его позвал один из чеченских лидеров, президент Ичкерии Аслан Масхадов (убит в 2005 г.).