Умер один из авторов Конституции 1993 года Сергей Ковалев

Умер один из авторов Конституции 1993 года Сергей КовалевОн был советским диссидентом и первым в истории России уполномоченным по правам человека
На 92-м году жизни скончался Сергей Ковалев – советский диссидент, член Конституционной комиссии по разработке российского Основного закона и первый уполномоченный по правам человека.
Его правозащитная деятельность фактически началась во время работы в МГУ – заведующим отделом межфакультетской лаборатории математических методов в биологии в 1960-е гг., а именно – со сбора подписей в поддержку публиковавшихся за границей литераторов Андрея Синявского и Юлия Даниэля, осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду (ст. 70 УК РСФСР).
Сам Ковалев получил срок (7 лет лишения свободы) и ссылку (3 года) по той же статье УК РСФСР в декабре 1974 г. за участие в издании самиздатской «Хронике текущих событий» в декабре 1974 г. По возвращении в Москву в разгар перестройки влился в правозащитное движение, в 1989 г. вошел в Московскую Хельсинкскую группу, позже, с 1992 г., стал главой российского общества «Мемориал», одним из создателей которого был академик Андрей Сахаров.
В декабре 1989 г., как говорил сам Ковалев, «мемориальцы» и Сахаров выдвигали его на демократические выборы в Верховный совет РСФСР: диссидент он выиграл у Сергея Кургиняна, и возглавил парламентский комитет по правам человека. В 2013 г. «Мемориал» был внесен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов по законодательству, действующему с 2012 г.
Депутатом Ковалев трижды избирался и в современной России: в 1993 г. и 1995 г. – от «Демвыбора» Егора Гайдара, в 1999 г. – от «Союза правых сил», после чего безуспешно баллотировался от «Яблока».
В соответствии с переходными положениями новой Конституции, в разработке которой принимал участие и Ковалев, члены правительства могли занимать кресла в Думе первого созыва, вспоминает один депутатов, работавших с правозащитником в 1993-1995 гг. на Охотном ряду. Такой подход распространялся и на уполномоченного по правам человека в России – это позволило «Демвыбору» в январе 1994 г. предложить кандидатуру Ковалева на этот пост, он стал первым на этой должности.
Ковалев выступал против позиции федерального центра в первой Чеченской войне, полагая, что ее можно было избежать. По его словам, во время конфликта закон нарушали обе стороны, но «пальма первенства была у российской армии». «Я не с полной симметрией относился к двум сторонам. Но тут не могло быть симметрии. Первый спрос – с государственных войск, ведь они должны строго следовать закону», – говорил Ковалев.
Смещен с поста он был по инициативе коммунистов в марте 1995 г., вспоминает один из членов КПРФ: на этой должности его сменил представитель Компартии Олег Миронов. Уже после ухода с должности Ковалев был посредником на переговорах с террористами, захватившими больницу в Буденновске – как говорил сам правозащитник, на эту роль его позвал один из чеченских лидеров, президент Ичкерии Аслан Масхадов (убит в 2005 г.).
В 1996 г. Ковалев также ушел в отставку с еще одной официальной должности – главы комиссии по правам человека при президенте России Борисе Ельцине (прообраз нынешнего совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России). По словам другого соавтора Конституции, Виктора Шейниса из «Яблока», этот демарш объяснялся так: Ковалев не мог работать с президентом, которого не считает ни сторонником демократии, ни гарантом прав и свобод.
После этого он использовал думскую и общественную трибуну. Среди внесенных и не рассмотренных Госдумой в 1993-2003 гг. осталось всего 7 законопроектов, которые не были отклонены в последнем созыве при «расчистке законодательных завалов» нынешним руководством Госдумы, следует из электронной базы внесенных в нижнюю палату инициатив. Одна из них – законопроект депутатов фракции СПС 2001 г. (среди авторов – Сергей Ковалев) об исключении из Уголовного кодекса смертной казни.