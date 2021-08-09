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Александр Лукашенко не собирается сближаться с Россией политически

Но хочет получить от нее новые кредиты
Алексей Никольский
Бюджетообразующий для республики «Беларуськалий» может столкнуться с гигантскими проблемами /Андрей Александров / РИА Новости

Великобритания, Канада и США объявили о новых санкциях против Белоруссии. США ввели санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии, ряда физических лиц и «Беларуськалия» (могут привести к запрету на финансовые операции с ним), запрет на покупку калийных удобрений ввели Великобритания и Канада.

Товарооборот Белоруссии с этими тремя странами за январь – май 2021 г. составил чуть более $600 млн при общем объеме в $30 млрд, однако бюджетообразующий для республики «Беларуськалий» может столкнуться с гигантскими проблемами. По словам программного директора Российского совета по иностранным делам Ивана Тимофеева, для «Беларуськалия» новые санкции означают, что до 9 декабря компания получит лицензию на завершение расчетов с американскими контрагентами. Далее либо эта лицензия будет продлена, либо компания попадет в SDN list, что будет означать прекращение расчетов в долларах США, разъяснил Тимофеев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных