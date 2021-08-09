Александр Лукашенко не собирается сближаться с Россией политически

Товарооборот Белоруссии с этими тремя странами за январь – май 2021 г. составил чуть более $600 млн при общем объеме в $30 млрд, однако бюджетообразующий для республики «Беларуськалий» может столкнуться с гигантскими проблемами. По словам программного директора Российского совета по иностранным делам Ивана Тимофеева, для «Беларуськалия» новые санкции означают, что до 9 декабря компания получит лицензию на завершение расчетов с американскими контрагентами. Далее либо эта лицензия будет продлена, либо компания попадет в SDN list, что будет означать прекращение расчетов в долларах США, разъяснил Тимофеев.