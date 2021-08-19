Алжир собирается купить четыре самолета Бе-200

Алжир собирается купить четыре самолета Бе-200Страна сильно пострадала от лесных пожаров
Министерство национальной обороны Алжира выпустило 17 августа пресс-релиз о том, что во исполнение поручения президента республики Абдельмаджида Теббуна оно вступило в переговоры с производителями противопожарных самолетов и остановило свой выбор на российском самолете Бе-200.
«Эти всемирно известные противопожарные самолеты доказали свою эффективность во время использования против лесных пожаров, которые затронули несколько стран по всему миру», – говорится в сообщении. Службы алжирского минобороны вступили в переговоры с российской стороной по вопросу о покупке четырех таких машин, сообщается в пресс-релизе. Представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, подконтрольна «Ростеху») воздержался от комментариев, добавив, что «Бе-200 – уникальная по своей эффективности машина. Мы видим к ней повышенный интерес на рынке и надеемся, что он будет конвертирован в поставки».
Необходимость в закупке противопожарных самолетов возникла у Алжира после тяжелых лесных пожаров, которые произошли летом в этой средиземноморской стране. 11 августа алжирские власти сообщили, что в результате пожаров погибло 65 человек, в том числе 28 военнослужащих, занимавшихся их тушением.