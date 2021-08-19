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Алжир собирается купить четыре самолета Бе-200

Страна сильно пострадала от лесных пожаров
Алексей Никольский
Самолет Бе-200 понадобился Алжиру после тяжелых лесных пожаров в этой стране /ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ / РИА НОВОСТИ

Министерство национальной обороны Алжира выпустило 17 августа пресс-релиз о том, что во исполнение поручения президента республики Абдельмаджида Теббуна оно вступило в переговоры с производителями противопожарных самолетов и остановило свой выбор на российском самолете Бе-200.

«Эти всемирно известные противопожарные самолеты доказали свою эффективность во время использования против лесных пожаров, которые затронули несколько стран по всему миру», – говорится в сообщении. Службы алжирского минобороны вступили в переговоры с российской стороной по вопросу о покупке четырех таких машин, сообщается в пресс-релизе. Представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, подконтрольна «Ростеху») воздержался от комментариев, добавив, что «Бе-200 – уникальная по своей эффективности машина. Мы видим к ней повышенный интерес на рынке и надеемся, что он будет конвертирован в поставки».

Необходимость в закупке противопожарных самолетов возникла у Алжира после тяжелых лесных пожаров, которые произошли летом в этой средиземноморской стране. 11 августа алжирские власти сообщили, что в результате пожаров погибло 65 человек, в том числе 28 военнослужащих, занимавшихся их тушением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных