Минобороны предлагает внести в спецреестр разработки обороны и безопасности

Реестр должен помочь в хранении технических решений, которые не содержат гостайну, но имеют пометку «для служебного пользования». Объекты учета в реестре – это те ноу-хау, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности, отмечают авторы в пояснительной записке. Отвечающие за эти направления ведомства и подведомственные им предприятия должны будут учитывать это и вносить свои разработки в реестр – специальную «федеральную информационную систему». В реестр попадут разработки, которые проводят по госконтрактам и в рамках гособоронзаказа, говорится в пояснительной записке.