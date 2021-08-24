Минобороны предлагает внести в спецреестр разработки обороны и безопасности

Минобороны предлагает внести в спецреестр разработки обороны и безопасностиЭто позволит настроить учет и защиту секретов производства
Военное ведомство разработало проект постановления правительства, которое регламентирует создание и ведение специального реестра результатов интеллектуальной деятельности, связанной с обеспечением обороны и безопасности России. Проект документа размещен для общественного обсуждения 21 августа 2021 г. Сейчас в России не предусмотрен учет секретов производства, который может подтвердить исключительные права России на эти данные, говорится в пояснительной записке к разработанному Минобороны документу.
Реестр должен помочь в хранении технических решений, которые не содержат гостайну, но имеют пометку «для служебного пользования». Объекты учета в реестре – это те ноу-хау, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности, отмечают авторы в пояснительной записке. Отвечающие за эти направления ведомства и подведомственные им предприятия должны будут учитывать это и вносить свои разработки в реестр – специальную «федеральную информационную систему». В реестр попадут разработки, которые проводят по госконтрактам и в рамках гособоронзаказа, говорится в пояснительной записке.