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Минобороны предлагает внести в спецреестр разработки обороны и безопасности

Это позволит настроить учет и защиту секретов производства
Константин Гликин
Минобороны предлагает внести в специальный реестр разработки в области обороны и безопасности /Евгений Разумный / Ведомости

Военное ведомство разработало проект постановления правительства, которое регламентирует создание и ведение специального реестра результатов интеллектуальной деятельности, связанной с обеспечением обороны и безопасности России. Проект документа размещен для общественного обсуждения 21 августа 2021 г. Сейчас в России не предусмотрен учет секретов производства, который может подтвердить исключительные права России на эти данные, говорится в пояснительной записке к разработанному Минобороны документу.

Реестр должен помочь в хранении технических решений, которые не содержат гостайну, но имеют пометку «для служебного пользования». Объекты учета в реестре – это те ноу-хау, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности, отмечают авторы в пояснительной записке. Отвечающие за эти направления ведомства и подведомственные им предприятия должны будут учитывать это и вносить свои разработки в реестр – специальную «федеральную информационную систему». В реестр попадут разработки, которые проводят по госконтрактам и в рамках гособоронзаказа, говорится в пояснительной записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных