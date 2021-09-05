В Гвинее произошел военный переворот

Это не первая попытка свергнуть Конде: в 2011 г. его резиденция подверглась нападению. 83-летний Конде был избран президентом в 2010 г. и переизбран в 2020 г. в третий раз после принятия вызвавшей протесты поправки в конституцию, снявшей ограничения избираться одному и тому же человеку на два срока подряд.