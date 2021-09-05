В Гвинее произошел военный переворот

В Гвинее произошел военный переворотНа страну приходится 40% добычи глинозема UC Rusal, но компания вряд ли пострадает
Гвинейское издание Guinenews.org сообщило, что попытка государственного переворота в Гвинее (страна на западе Африки) увенчалась успехом и президент страны Альфа Конде находится в руках военнослужащих подразделения спецназначения, организовавшего переворот. Эту информацию подтвердило и издание Jeune Afrique. Мятежники распространили в соцсетях фото арестованного президента. По информации Jeune Afrique, мятеж поднял командир подразделения армейского спецназа Groupement des forces spéciales (GPS), подполковник Мамади Думбуя, у которого возникли противоречия с окружением президента. Бывший военнослужащий французского Иностранного легиона, с 2018 г. Думбуя возглавляет это подразделение.
Это не первая попытка свергнуть Конде: в 2011 г. его резиденция подверглась нападению. 83-летний Конде был избран президентом в 2010 г. и переизбран в 2020 г. в третий раз после принятия вызвавшей протесты поправки в конституцию, снявшей ограничения избираться одному и тому же человеку на два срока подряд.