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В Гвинее произошел военный переворот

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Алексей Никольский Василий Милькин
Попытка свергнуть 83-летнего президента Гвинеи Альфу Конде увенчалась успехом, сообщают местные СМИ / Luc Gnago / Reuters

Гвинейское издание Guinenews.org сообщило, что попытка государственного переворота в Гвинее (страна на западе Африки) увенчалась успехом и президент страны Альфа Конде находится в руках военнослужащих подразделения спецназначения, организовавшего переворот. Эту информацию подтвердило и издание Jeune Afrique. Мятежники распространили в соцсетях фото арестованного президента. По информации Jeune Afrique, мятеж поднял командир подразделения армейского спецназа Groupement des forces spéciales (GPS), подполковник Мамади Думбуя, у которого возникли противоречия с окружением президента. Бывший военнослужащий французского Иностранного легиона, с 2018 г. Думбуя возглавляет это подразделение.

Это не первая попытка свергнуть Конде: в 2011 г. его резиденция подверглась нападению. 83-летний Конде был избран президентом в 2010 г. и переизбран в 2020 г. в третий раз после принятия вызвавшей протесты поправки в конституцию, снявшей ограничения избираться одному и тому же человеку на два срока подряд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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