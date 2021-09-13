Блок Ангелы Меркель может уйти в оппозицию после выборов в Германии

Рейтинг ХДС/ХСС тянет вниз низкий рейтинг их лидера Армина Лашета, наиболее заметный удар по которому был нанесен его неуместным смехом во время церемонии, посвященной жертвам июльского наводнения в Германии. На этом фоне стал расти рейтинг министра финансов и вице-канцлера от СДПГ Олафа Штольца, который будет номинироваться кандидатом в канцлеры и пытаться сколотить новую правящую коалицию первым, если рейтинг его партии сохранится.