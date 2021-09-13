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Блок Ангелы Меркель может уйти в оппозицию после выборов в Германии

Но создать новую правящую коалицию будет непросто
Глеб Мишутин
Олаф Шольц от СДПГ уже больше месяца наращивает преимущество перед Армином Лашетом из ХДС/ХСС / THOMAS KIENZLE / AFP

За две недели до назначенных на 26 сентября выборов в бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) закрепляет отрыв от своего старшего партнера по действующей коалиции, которым является правоцентристский блок ХДС/ХСС (Христианско-демократического союза и баварского Христианско-социального союза). По данным опроса социологической компании Insa для издания Bild am Sonntag, опубликованным 12 сентября, рейтинг СДПГ достиг 26%, в то время как рейтинг ХДС/ХСС составил 20%, рейтинг партии «Зеленых» – 15%, либеральной Свободной демократической партии (СвДП) – 13%, крайне правой Альтернативы для Германии (АдГ)– 11% и Левой партии – 6%. Прочие германские партии не преодолевают 5%-ный барьер. Остальные опросы показывают схожие цифры (см. график).

Рейтинг ХДС/ХСС тянет вниз низкий рейтинг их лидера Армина Лашета, наиболее заметный удар по которому был нанесен его неуместным смехом во время церемонии, посвященной жертвам июльского наводнения в Германии. На этом фоне стал расти рейтинг министра финансов и вице-канцлера от СДПГ Олафа Штольца, который будет номинироваться кандидатом в канцлеры и пытаться сколотить новую правящую коалицию первым, если рейтинг его партии сохранится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных