Блок Ангелы Меркель может уйти в оппозицию после выборов в Германии

Блок Ангелы Меркель может уйти в оппозицию после выборов в ГерманииНо создать новую правящую коалицию будет непросто
За две недели до назначенных на 26 сентября выборов в бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) закрепляет отрыв от своего старшего партнера по действующей коалиции, которым является правоцентристский блок ХДС/ХСС (Христианско-демократического союза и баварского Христианско-социального союза). По данным опроса социологической компании Insa для издания Bild am Sonntag, опубликованным 12 сентября, рейтинг СДПГ достиг 26%, в то время как рейтинг ХДС/ХСС составил 20%, рейтинг партии «Зеленых» – 15%, либеральной Свободной демократической партии (СвДП) – 13%, крайне правой Альтернативы для Германии (АдГ)– 11% и Левой партии – 6%. Прочие германские партии не преодолевают 5%-ный барьер. Остальные опросы показывают схожие цифры (см. график).
Рейтинг ХДС/ХСС тянет вниз низкий рейтинг их лидера Армина Лашета, наиболее заметный удар по которому был нанесен его неуместным смехом во время церемонии, посвященной жертвам июльского наводнения в Германии. На этом фоне стал расти рейтинг министра финансов и вице-канцлера от СДПГ Олафа Штольца, который будет номинироваться кандидатом в канцлеры и пытаться сколотить новую правящую коалицию первым, если рейтинг его партии сохранится.