США заморозили часть военной помощи Египту

США заморозили часть военной помощи ЕгиптуЭто стимулирует продажи российского оружия в этой стране
Администрация Байдена решила удержать часть военной помощи Египту в связи с неназываемыми нарушениями прав человека в стране, сообщил 14 сентября изданию Politico представитель Белого дома. По данным издания, речь идет о замораживании $130 млн из $300 млн, использование которых конгресс США увязывает с соблюдением прав человека в Египте.
При этом оставшиеся $170 млн из обусловленной правами человека помощи по решению госдепартамента США могут быть использованы только для определенных функций, таких как борьба с терроризмом, безопасность границ и нераспространение оружия массового уничтожения, отмечает Politico. В целом же американская военная помощь Египту составляет $1,3 млрд в год. Египет является второй страной после Израиля по объему получения американской военной помощи. Ее США обязались оказывать по условиям мирного договора между Египтом и Израилем в 1978 г.