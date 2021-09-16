США заморозили часть военной помощи Египту

При этом оставшиеся $170 млн из обусловленной правами человека помощи по решению госдепартамента США могут быть использованы только для определенных функций, таких как борьба с терроризмом, безопасность границ и нераспространение оружия массового уничтожения, отмечает Politico. В целом же американская военная помощь Египту составляет $1,3 млрд в год. Египет является второй страной после Израиля по объему получения американской военной помощи. Ее США обязались оказывать по условиям мирного договора между Египтом и Израилем в 1978 г.