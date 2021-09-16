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США заморозили часть военной помощи Египту

Это стимулирует продажи российского оружия в этой стране
Алексей Никольский
Khaled DESOUKI / AFP

Администрация Байдена решила удержать часть военной помощи Египту в связи с неназываемыми нарушениями прав человека в стране, сообщил 14 сентября изданию Politico представитель Белого дома. По данным издания, речь идет о замораживании $130 млн из $300 млн, использование которых конгресс США увязывает с соблюдением прав человека в Египте.

При этом оставшиеся $170 млн из обусловленной правами человека помощи по решению госдепартамента США могут быть использованы только для определенных функций, таких как борьба с терроризмом, безопасность границ и нераспространение оружия массового уничтожения, отмечает Politico. В целом же американская военная помощь Египту составляет $1,3 млрд в год. Египет является второй страной после Израиля по объему получения американской военной помощи. Ее США обязались оказывать по условиям мирного договора между Египтом и Израилем в 1978 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных