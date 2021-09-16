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Австралия, США и Британия сформировали антикитайский союз

Следствием сделки стал развал крупнейшего в истории оружейного контракта
Алексей Никольский Глеб Мишутин
Премьеры Борис Джонсон и Скотт Моррисон сплотились вокруг президента Джо Байдена / CNP / INSTARimages / Reuters

Новый антикитайский альянс, созданный Австралией, США и Великобританией, вызвал критику Китая, молчание Москвы, недоумение ЕС и раздражение Франции. О создании союза под названием AUKUS (по первым буквам названий стран) было объявлено во время видеоконференции между премьерами Австралии и Великобритании Скоттом Моррисоном и Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом, прошедшей 15 сентября. Хотя при этом было заявлено, что альянс не направлен против третьих стран, его первой задачей была названа поставка Австралии восьми атомных подводных лодок с крылатыми ракетами с использованием британских и американских технологий. Кроме того, три страны объединят усилия в развитии технологий искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

Атомные лодки Австралия решила купить вместо 12 неатомных французских субмарин, которые выиграли тендер ВМС Австралии в 2016 г. Этот контракт стоимостью $30 млрд стал крупнейшим единичным межгосударственным оборонным контрактом в истории. Неудивительно, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, в бытность которого министром обороны был заключен этот контракт, назвал решение Австралии «ножом в спину» в духе прежнего президента США Дональда Трампа. Еще две недели назад после встречи министров иностранных дел и обороны Франции и Австралии в коммюнике была отмечена приверженность двух стран этой сделке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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