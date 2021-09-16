Австралия, США и Британия сформировали антикитайский союз

Австралия, США и Британия сформировали антикитайский союзСледствием сделки стал развал крупнейшего в истории оружейного контракта
Новый антикитайский альянс, созданный Австралией, США и Великобританией, вызвал критику Китая, молчание Москвы, недоумение ЕС и раздражение Франции. О создании союза под названием AUKUS (по первым буквам названий стран) было объявлено во время видеоконференции между премьерами Австралии и Великобритании Скоттом Моррисоном и Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом, прошедшей 15 сентября. Хотя при этом было заявлено, что альянс не направлен против третьих стран, его первой задачей была названа поставка Австралии восьми атомных подводных лодок с крылатыми ракетами с использованием британских и американских технологий. Кроме того, три страны объединят усилия в развитии технологий искусственного интеллекта и квантовых вычислений.
Атомные лодки Австралия решила купить вместо 12 неатомных французских субмарин, которые выиграли тендер ВМС Австралии в 2016 г. Этот контракт стоимостью $30 млрд стал крупнейшим единичным межгосударственным оборонным контрактом в истории. Неудивительно, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, в бытность которого министром обороны был заключен этот контракт, назвал решение Австралии «ножом в спину» в духе прежнего президента США Дональда Трампа. Еще две недели назад после встречи министров иностранных дел и обороны Франции и Австралии в коммюнике была отмечена приверженность двух стран этой сделке.