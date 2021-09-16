Австралия, США и Британия сформировали антикитайский союз

Новый антикитайский альянс, созданный Австралией, США и Великобританией, вызвал критику Китая, молчание Москвы, недоумение ЕС и раздражение Франции. О создании союза под названием AUKUS (по первым буквам названий стран) было объявлено во время видеоконференции между премьерами Австралии и Великобритании Скоттом Моррисоном и Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом, прошедшей 15 сентября. Хотя при этом было заявлено, что альянс не направлен против третьих стран, его первой задачей была названа поставка Австралии восьми атомных подводных лодок с крылатыми ракетами с использованием британских и американских технологий. Кроме того, три страны объединят усилия в развитии технологий искусственного интеллекта и квантовых вычислений.