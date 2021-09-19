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Франция грозит последствиями для НАТО из-за кризиса с подлодками

Для России скандал означает открытие нового сегмента рынка вооружений
Глеб Мишутин Алексей Никольский
Patrick Semansky / AFP

МИД Франции полагает, что кризис в отношениях с США в связи с созданием тройственного альянса Америки, Великобритании и Австралии и отменой австралийского заказа на французские неатомные подлодки может повлиять на будущее НАТО.

«По просьбе президента Франции НАТО инициировало обсуждение своей концепции. На следующем саммите НАТО в Мадриде будет проведена работа над новой стратегической концепцией. Очевидно, что то, что произошло, будет иметь отношение к ее определению», – цитирует AFP министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана. 17 сентября он объявил об отзыве французских послов из США и Австралии для консультаций. Отказ от отзыва посла из Лондона Ле Дриан объяснил тем, что политика Великобритании всегда «оппортунистична» и переосмыслять ее не надо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных