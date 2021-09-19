Франция грозит последствиями для НАТО из-за кризиса с подлодками

«По просьбе президента Франции НАТО инициировало обсуждение своей концепции. На следующем саммите НАТО в Мадриде будет проведена работа над новой стратегической концепцией. Очевидно, что то, что произошло, будет иметь отношение к ее определению», – цитирует AFP министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана. 17 сентября он объявил об отзыве французских послов из США и Австралии для консультаций. Отказ от отзыва посла из Лондона Ле Дриан объяснил тем, что политика Великобритании всегда «оппортунистична» и переосмыслять ее не надо.