Франция грозит последствиями для НАТО из-за кризиса с подлодками

Франция грозит последствиями для НАТО из-за кризиса с подлодкамиДля России скандал означает открытие нового сегмента рынка вооружений
МИД Франции полагает, что кризис в отношениях с США в связи с созданием тройственного альянса Америки, Великобритании и Австралии и отменой австралийского заказа на французские неатомные подлодки может повлиять на будущее НАТО.
«По просьбе президента Франции НАТО инициировало обсуждение своей концепции. На следующем саммите НАТО в Мадриде будет проведена работа над новой стратегической концепцией. Очевидно, что то, что произошло, будет иметь отношение к ее определению», – цитирует AFP министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана. 17 сентября он объявил об отзыве французских послов из США и Австралии для консультаций. Отказ от отзыва посла из Лондона Ле Дриан объяснил тем, что политика Великобритании всегда «оппортунистична» и переосмыслять ее не надо.