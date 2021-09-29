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Минюст предлагает упростить условия голосования вахтовиков

Бюллетени им будут предоставляться без ограничений
Максим Иванов
Член избирательной комиссии на выездном голосовании для вахтовиков на одном из нефтегазовых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа / Павел Лисицын / РИА Новости

Проект поправок в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан России, в закон о выборах депутатов Госдумы и в закон о выборах президента разработал Минюст. Документ размещен 28 сентября для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов. Ведомство предлагает упростить процедуру голосования в труднодоступных местах и граждан, работающих вахтовым методом.

Сейчас законодательство позволяет создавать участковые избирательные комиссии (УИК) из числа членов экипажа и работников полярной станции, даже если они не обучены и не включены в резерв избиркомов. Минюст предлагает расширить эту практику и включать в состав комиссий тех, кто работает вахтовым методом, даже если они не прошли подготовку. Юрист Антон Тимченко говорит, что количество людей, находящихся на специфических избирательных участках, довольно ограничено и заранее сформировать резерв УИК «может быть просто не из кого».

Эта практика может расширяться, считает собеседник, близкий к Центризбиркому, поскольку иногда возникают проблемы с созданием УИК из числа подготовленных «резервистов». На это указывает Минюст и в пояснительной записке к законопроекту. В качестве примера источник привел голосование в красных ковидных зонах больниц, во время которого членами участковых комиссий становились люди, не состоящие в резерве ЦИК. Вопрос был решен на уровне нормативных актов ЦИК, а не закона, отмечает собеседник «Ведомостей».

Еще одна новелла касается обеспечения участков в труднодоступных местах избирательными бюллетенями. Сейчас законом жестко регулируется количество бюллетеней, которые передаются из территориальных комиссий в УИК. Оно, в частности, должно быть на уровне 70% от числа граждан, включенных в списки избирателей на конкретном участке на день передачи бюллетеней. Превышение этого числа должно быть возможно на участках в труднодоступных местах, где голосуют вахтовым методом, предлагает Минюст.

Сейчас закон разрешает превышать на 0,5% количество бюллетеней, которые передаются УИК, напоминает Тимченко. Внесение предложения обусловлено, как часто бывает после большой избирательной кампании, выявлением пробела в регулировании, считает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных