Минюст предлагает упростить условия голосования вахтовиков

Сейчас законодательство позволяет создавать участковые избирательные комиссии (УИК) из числа членов экипажа и работников полярной станции, даже если они не обучены и не включены в резерв избиркомов. Минюст предлагает расширить эту практику и включать в состав комиссий тех, кто работает вахтовым методом, даже если они не прошли подготовку. Юрист Антон Тимченко говорит, что количество людей, находящихся на специфических избирательных участках, довольно ограничено и заранее сформировать резерв УИК «может быть просто не из кого».