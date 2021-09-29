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В Китае ограничивают энергоснабжение городов и промышленных предприятий

Политически мотивированный бойкот австралийского угля стал одной из причин энергокризиса в КНР
Глеб Мишутин
Hector RETAMAL / AFP

Китай столкнулся с мощнейшим энергетическим кризисом, вызванным нехваткой угля. Под ударом оказались и бизнес, и население в целом. Как сообщает Reuters, без должного количества угля северо-восточные провинции КНР оказались в условиях тотальной экономии – отключают светофоры, эскалаторы и вышки 3G.

В наиболее пострадавших от нехватки угля регионах – провинции Гирин, Ляонин и Хэйлунцзян — местных жителей просят ограничить пользование микроволновками и бойлерами в часы пикового спроса на электроэнергию. Во многих провинциях власти требуют и от бизнеса ограничить потребление электроэнергии, что уже нанесло существенный ущерб промышленности. По оценкам Goldman Sachs, от нехватки электричества пострадали 44% китайских предприятий. По оценке крупнейшей компании Nomura Holdings, в III квартале рост ВВП составит 4,7% вместо заявленных 5,1%, а в четвертом – 3% вместо заявленных 4,4%. Прогноз по росту годового ВВП снизился с 8,2 до 7,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных