В Китае ограничивают энергоснабжение городов и промышленных предприятий

В наиболее пострадавших от нехватки угля регионах – провинции Гирин, Ляонин и Хэйлунцзян — местных жителей просят ограничить пользование микроволновками и бойлерами в часы пикового спроса на электроэнергию. Во многих провинциях власти требуют и от бизнеса ограничить потребление электроэнергии, что уже нанесло существенный ущерб промышленности. По оценкам Goldman Sachs, от нехватки электричества пострадали 44% китайских предприятий. По оценке крупнейшей компании Nomura Holdings, в III квартале рост ВВП составит 4,7% вместо заявленных 5,1%, а в четвертом – 3% вместо заявленных 4,4%. Прогноз по росту годового ВВП снизился с 8,2 до 7,7%.