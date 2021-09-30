В Кремле ищут замену губернатору Владимирской области

После официального заявления губернатора Владимирской области Владимира Сипягина (ЛДПР) о переходе в Госдуму, которое он сделал 29 сентября, в администрации президента (АП) идут консультации по возможным кандидатурам ему на замену, сказал «Ведомостям» источник, близкий к АП. По словам источника в ЛДПР, Сипягин объявит об отставке в течение ближайшей недели и сменщиком будет точно представитель другой партии. Депутат заксобрания от ЛДПР Сипягин стал главой региона в 2018 г., обойдя во втором туре единоросса Светлану Орлову, а в 2021 г. ЛДПР выдвинула его в списке своих кандидатов на выборы депутатов Госдумы. В заявлении на сайте регионального правительства Сипягин сообщил, что исходил из своей оценки ресурсов, где больше пользы он принесет «для очередного рывка вперед – на федеральном уровне или на региональном».