В Кремле ищут замену губернатору Владимирской области

В Кремле ищут замену губернатору Владимирской областиВладимир Сипягин перейдет в Госдуму, ему на смену может прийти единоросс Александр Авдеев
После официального заявления губернатора Владимирской области Владимира Сипягина (ЛДПР) о переходе в Госдуму, которое он сделал 29 сентября, в администрации президента (АП) идут консультации по возможным кандидатурам ему на замену, сказал «Ведомостям» источник, близкий к АП. По словам источника в ЛДПР, Сипягин объявит об отставке в течение ближайшей недели и сменщиком будет точно представитель другой партии. Депутат заксобрания от ЛДПР Сипягин стал главой региона в 2018 г., обойдя во втором туре единоросса Светлану Орлову, а в 2021 г. ЛДПР выдвинула его в списке своих кандидатов на выборы депутатов Госдумы. В заявлении на сайте регионального правительства Сипягин сообщил, что исходил из своей оценки ресурсов, где больше пользы он принесет «для очередного рывка вперед – на федеральном уровне или на региональном».
На Старой площади также ожидают, что Сипягин сообщит об отставке (соответствующий указ не подписан) в течение недели, сказал собеседник «Ведомостей» в АП. Наиболее вероятным кандидатом на замену Сипягину два источника «Ведомостей», близких к АП, называют депутата Госдумы от Калужской области, руководителя межрегионального координационного совета «Единой России» в Центральном федеральном округе Александра Авдеева, который при губернаторе Анатолии Артамонове был мэром «атомного» города Обнинска с 2010 по 2015 г., а затем недолгое время, перед переходом в Госдуму, – его заместителем.
В ближайшие дни у Авдеева будут консультации на Старой площади по поводу возможного назначения, сказал один из близких к АП источников «Ведомостей», оговорившись, что переговоры были и с другими кандидатами. Авдеев отказался от комментариев «Ведомостям». Одной из проблем в случае назначения станет отсутствие собственной управленческой команды, которая требуется при управлении сложным регионом со сложной элитой, которая несколько лет сопротивлялась Сипягину, говорит собеседник, близкий к администрации Калужской области. Знакомый Авдеева считает, что работа в Обнинске создала достаточную базу для поиска сотрудников.
Авдеев относится к числу перспективных выходцев из числа команды Артамонова и даже рассматривался в качестве сменщика Артамонова на губернаторском посту, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Он окончил «школу губернаторов» РАНХиГС, у него весь необходимый базис для губернаторской карьеры имеется, уверен Иванов.
Правда, другие кандидаты в шорт-листе все же есть, писал «Коммерсантъ». Помимо Авдеева это гендиректор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, гендиректор ПАО «Россети центр» Игорь Маковский, а также глава Мурома Евгений Рычков. Близкий к АП собеседник «Ведомостей» также называл в качестве кандидата на место врио губернатора первого заместителя Сипягина Александра Ремигу, который отвечает за развитие предприятий, в том числе входящих в «Ростех».