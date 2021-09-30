Россия предлагает Турции космодромы

Турция воспринимает себя не просто как один из полюсов многополярного мира, но и как лидера исламского мира, говорит научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. Поэтому многие решения Анкары продиктованы этим направлением внешней политики, как, например, намерение создать собственный космодром и расширить свое влияние в космосе, замечает Гаджиев. Амбициями Эрдоган может поделиться еще с десятью лидерами и их у него еще и останется больше, чем у них, продолжает эксперт, но есть оценки, что на все амбиции ресурсов у Турции нет.