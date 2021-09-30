Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Россия предлагает Турции космодромы

Самым перспективным был бы проект на базе «Морского старта»
Алексей Никольский Глеб Мишутин
Реджеп Эрдоган (на фото) также заявил о том, что в ходе переговоров с Путиным обсуждалась поставка второго комплекта (полка) зенитно-ракетных систем С-400 / Владимир Смирнов / РИА Новости

В ходе переговоров между российским и турецким президентами в Сочи 29 сентября российский президент Владимир Путин дал понять, что у него есть многообещающие предложения Турции по развитию ее космической программы. «Есть гораздо более продвинутое предложение по космическим исследованиям [кроме запуска турецкого космонавта]. Это предложение создать платформы на суше и на море и запускать оттуда ракеты», – заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 30 сентября на брифинге для турецких СМИ после визита в Россию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков более осторожно оценил перспективы сотрудничества двух стран в космосе. Лидеры «упоминали сотрудничество в космосе, возможность подготовки турецкого космонавта и т. д., об этом тоже заводил речь президент Путин», сообщил Песков. Представитель «Роскосмоса» воздержался от комментариев.

Турция воспринимает себя не просто как один из полюсов многополярного мира, но и как лидера исламского мира, говорит научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. Поэтому многие решения Анкары продиктованы этим направлением внешней политики, как, например, намерение создать собственный космодром и расширить свое влияние в космосе, замечает Гаджиев. Амбициями Эрдоган может поделиться еще с десятью лидерами и их у него еще и останется больше, чем у них, продолжает эксперт, но есть оценки, что на все амбиции ресурсов у Турции нет.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных