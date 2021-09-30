Россия предлагает Турции космодромы

Россия предлагает Турции космодромыСамым перспективным был бы проект на базе «Морского старта»
В ходе переговоров между российским и турецким президентами в Сочи 29 сентября российский президент Владимир Путин дал понять, что у него есть многообещающие предложения Турции по развитию ее космической программы. «Есть гораздо более продвинутое предложение по космическим исследованиям [кроме запуска турецкого космонавта]. Это предложение создать платформы на суше и на море и запускать оттуда ракеты», – заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 30 сентября на брифинге для турецких СМИ после визита в Россию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков более осторожно оценил перспективы сотрудничества двух стран в космосе. Лидеры «упоминали сотрудничество в космосе, возможность подготовки турецкого космонавта и т. д., об этом тоже заводил речь президент Путин», сообщил Песков. Представитель «Роскосмоса» воздержался от комментариев.
Турция воспринимает себя не просто как один из полюсов многополярного мира, но и как лидера исламского мира, говорит научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. Поэтому многие решения Анкары продиктованы этим направлением внешней политики, как, например, намерение создать собственный космодром и расширить свое влияние в космосе, замечает Гаджиев. Амбициями Эрдоган может поделиться еще с десятью лидерами и их у него еще и останется больше, чем у них, продолжает эксперт, но есть оценки, что на все амбиции ресурсов у Турции нет.