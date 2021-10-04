Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Путин назначил врио губернаторов Владимирской и Тамбовской областей

Экс-губернатор Владимирской области уйдет в Госдуму, а Тамбовской – может стать сенатором
Елена Мухаметшина Анна Нараева
Встреча Владимира Путина с Александром Авдеевым (в режиме видеоконференции) / Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин сменил губернаторов Владимирской и Тамбовской областей. Соответствующие указы он подписал 4 октября. Главу Владимирской области Владимира Сипягина сменил депутат Госдумы VII созыва Александр Авдеев, избравшийся и в новый созыв. Вместо губернатора Тамбовской области Александра Никитина, который написал заявление об отставке по собственному желанию, Путин назначил временно исполняющим обязанности замглавы Минстроя Максима Егорова. Президент провел с врио губернаторов обоих регионов встречи, на которых пожелал им успехов на новых постах.

Никитин возглавлял Тамбовскую область с 2015 г. Во второй раз он переизбирался на свой пост в сентябре 2020 г. Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что причину отставки Никитина надо искать в том, что он в 2020 г. переизбрался, получив 79% голосов, а взамен отдал большинство мест в Тамбовской гордуме партии «Родина», которую возглавил бывший мэр Тамбова Максим Косенков. С ноября 2020 г. он является врио главы Тамбова.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных