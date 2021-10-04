Путин назначил врио губернаторов Владимирской и Тамбовской областей

Никитин возглавлял Тамбовскую область с 2015 г. Во второй раз он переизбирался на свой пост в сентябре 2020 г. Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что причину отставки Никитина надо искать в том, что он в 2020 г. переизбрался, получив 79% голосов, а взамен отдал большинство мест в Тамбовской гордуме партии «Родина», которую возглавил бывший мэр Тамбова Максим Косенков. С ноября 2020 г. он является врио главы Тамбова.