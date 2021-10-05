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Иран поссорился с Азербайджаном

Отношения двух стран портятся после начала азербайджанско-турецких учений
Алексей Никольский Глеб Мишутин
Азербайджано-турецкие учения «Нерушимое братство-2021» / Republic of Turkey Ministry of National Defence

Рост напряженности между Ираном и Азербайджаном, который продолжается в течение недели, привел 5 октября к закрытию иранской стороной своего воздушного пространства для азербайджанских военно-транспортных самолетов, следующих в изолированную от основной территории Азербайджана Нахичеванскую Автономную Республику (НАР). В заявлении правительства Азербайджана говорится, что это не нанесет ущерба, поскольку для полетов в НАР используются другие маршруты (очевидно, через Грузию и Турцию).

Напряженность в ирано-азербайджанских отношениях возникла после начавшихся 21 сентября в НАР масштабных азербайджано-турецких учений «Нерушимое братство», в ответ на которые Иран стал стягивать к границе с НАР войска и начал свои учения. На этом фоне ряд иранских официальных лиц заявили о присутствии на территории Азербайджана Израиля, что неприемлемо для Тегерана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных