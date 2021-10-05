Иран поссорился с Азербайджаном

Иран поссорился с АзербайджаномОтношения двух стран портятся после начала азербайджанско-турецких учений
Рост напряженности между Ираном и Азербайджаном, который продолжается в течение недели, привел 5 октября к закрытию иранской стороной своего воздушного пространства для азербайджанских военно-транспортных самолетов, следующих в изолированную от основной территории Азербайджана Нахичеванскую Автономную Республику (НАР). В заявлении правительства Азербайджана говорится, что это не нанесет ущерба, поскольку для полетов в НАР используются другие маршруты (очевидно, через Грузию и Турцию).
Напряженность в ирано-азербайджанских отношениях возникла после начавшихся 21 сентября в НАР масштабных азербайджано-турецких учений «Нерушимое братство», в ответ на которые Иран стал стягивать к границе с НАР войска и начал свои учения. На этом фоне ряд иранских официальных лиц заявили о присутствии на территории Азербайджана Израиля, что неприемлемо для Тегерана.