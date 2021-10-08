Президент Украины Зеленский избавился от председателя Верховной рады

Президент Украины Зеленский избавился от председателя Верховной радыНовый председатель будет представлять команду КВН «Три толстяка»
Верховная рада Украины 7 октября отправила в отставку председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, избранного в Раду по списку партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Подготовка к его снятию шла уже несколько недель и была анонсирована Зеленским почти две недели назад в ходе встречи с депутатами своей партии в Трускавце.
Технически отставка спикера потребовала договоренности с другими фракциями Рады, хотя «Слуга народа» имеет там большинство, но часть депутатов фракции были против отставки Разумкова. Большинство за отставку (284 голоса при необходимых 226) сложилось благодаря «Слуге народа» (215 голосов), партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» (20 голосов), партии «За будущее», которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским (19 голосов), и отдельным депутатам других фракций и внефракционным депутатам. Против голосовали фракция «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко и «Оппозиционный блок – за жизнь», который представляет бывших членов Партии регионов.