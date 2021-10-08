Президент Украины Зеленский избавился от председателя Верховной рады

Верховная рада Украины 7 октября отправила в отставку председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, избранного в Раду по списку партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Подготовка к его снятию шла уже несколько недель и была анонсирована Зеленским почти две недели назад в ходе встречи с депутатами своей партии в Трускавце.