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Президент Украины Зеленский избавился от председателя Верховной рады

Новый председатель будет представлять команду КВН «Три толстяка»
Глеб Мишутин
Руслан Стефанчук (на фото справа) знаком с Владимиром Зеленским со времен КВН / Sergei SUPINSKY / AFP

Верховная рада Украины 7 октября отправила в отставку председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, избранного в Раду по списку партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Подготовка к его снятию шла уже несколько недель и была анонсирована Зеленским почти две недели назад в ходе встречи с депутатами своей партии в Трускавце.

Технически отставка спикера потребовала договоренности с другими фракциями Рады, хотя «Слуга народа» имеет там большинство, но часть депутатов фракции были против отставки Разумкова. Большинство за отставку (284 голоса при необходимых 226) сложилось благодаря «Слуге народа» (215 голосов), партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» (20 голосов), партии «За будущее», которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским (19 голосов), и отдельным депутатам других фракций и внефракционным депутатам. Против голосовали фракция «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко и «Оппозиционный блок – за жизнь», который представляет бывших членов Партии регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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