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Партии по итогам выборов проведут кадровые перестановки

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» распланировали мероприятия до конца года
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Большинство партий остались довольны выборами в Госдуму, но ещё подведут их итоги на специальных мероприятиях 
/ Я. Чингаев / Для Ведомостей

До конца года парламентские партии планируют провести общепартийные мероприятия, на которых обсудят итоги выборов и кадровые вопросы. Коммунисты уже в субботу, 23 октября, проведут пленум ЦК КПРФ, на котором сделают выводы по итогам избирательной кампании и обсудят задачи «укрепления влияния КПРФ среди населения», говорит первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, кадровых изменений не планируется. При этом два собеседника в ЦК КПРФ говорят, что в отставку уйдет управляющий делами ЦК КПРФ, депутат шести созывов Алексей Пономарев, который занимает эту должность с 2005 г., вместо него будет назначен депутат Госдумы VII–VIII созывов Николай Осадчий. Решение предложено президиумом ЦК 18 октября, говорят эти источники «Ведомостей». 

Пономарев стал советником председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова – фактически это почетная пенсия для бывшего управляющего делами, отмечает один из коммунистов. Человек на этой должности отвечает за все партийное имущество, которое находится в собственности ЦК и региональных отделений. У Пономарева был «адекватный этой должности исторический опыт, включая работу председателем совхоза, и он мог отстаивать свою стратегию», говорит один из коммунистов. Бывший преподаватель Осадчий – это самая «безобидная фигура для периода транзита в партии», добавляет он.

Следующими после коммунистов общепартийное мероприятие проведут справороссы. По словам руководителя центрального аппарата партии «Справедливая Россия», депутата Госдумы Дмитрия Гусева, 28 октября партия будет отмечать 15-летний юбилей в формате паблик-тока в гостинице «Украина». Кадровые выводы в партии по итогам выборов делать не планируют, говорит он, поскольку «Справедливая Россия» хорошо выступила на выборах и получила в Думе третью по размеру фракцию. Еще один собеседник в «Справедливой России» не исключает, что после выборов могут где-то смениться руководители региональных отделений. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Новичков отмечает, что итоги выборов можно оценить как утешительные, поскольку партия рассчитывала на 10–15% голосов, но и то, что есть, «тоже результат». По его словам, до сих пор не завершено решение кадровых вопросов в субъектах Федерации: в некоторых из них (например, в Нижегородской области и Пермском крае) представители присоединившихся в феврале 2021 г. к справороссам партий «За правду» и «Патриоты России» не введены в руководство отделений.

«Единая Россия» планирует провести съезд в конце ноября – начале декабря. Среди обсуждаемых дат 1 и 5 декабря. Съезд будет приурочен к 20-летию создания партии. К съезду в партии может встать вопрос о ротации центрального исполнительного комитета (ЦИК), говорят несколько собеседников в «Единой России». На выборах в сентябре депутатами Госдумы избрались руководитель ЦИК Александр Борисов, глава управления финансово-хозяйственного обеспечения партии Наталья Орлова и заместитель главы ЦИК «Единой России» Роман Любарский. Сейчас, по решению президиума генсовета партии, они работают в ЦИК на общественных началах, говорят два собеседника в «Единой России».

ЛДПР пока не определилась, будет ли проводить съезд после выборов в Госдуму, говорит замруководителя высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов. Если будет принято решение о его проведении, он пройдет ориентировочно 13 декабря – в день рождения партии, добавил он. «Что касается кадровых вопросов, то они и так обсуждаются каждую неделю на высшем совете партии, – координаторы региональных отделений могут занимать свои посты не более двух лет, поэтому смотрим их результаты, там, где они неудовлетворительные, будут замены», – говорит он. Отчетно-выборный съезд ЛДПР был год назад, в декабре 2020 г., когда продлили полномочия основных органов партии, и пока его проведение не обсуждается, говорит депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов подчеркнул, что перестановки в аппарате или высшем совете партии «ни в коем случае» не планируются.

Если отталкиваться от результатов выборов, то оснований для радикальных изменений нет ни в одной партии, говорит политолог Ростислав Туровский: «Но перегруппировка сил вполне вероятна. Одной из причин является формирование нового созыва Госдумы и его руководства. В партиях могут посчитать правильным снять нагрузку с тех, кто получил важные позиции в парламенте и фракции». Еще одна причина возможных изменений – борьба внутрипартийных групп, в том числе с прицелом на будущую смену лидеров, но в этом отношении вряд ли возможны резкие перемены, добавил эксперт.

В подготовке статьи участвовала Анна Нараева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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