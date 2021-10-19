Партии по итогам выборов проведут кадровые перестановки

ЛДПР пока не определилась, будет ли проводить съезд после выборов в Госдуму, говорит замруководителя высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов. Если будет принято решение о его проведении, он пройдет ориентировочно 13 декабря – в день рождения партии, добавил он. «Что касается кадровых вопросов, то они и так обсуждаются каждую неделю на высшем совете партии, – координаторы региональных отделений могут занимать свои посты не более двух лет, поэтому смотрим их результаты, там, где они неудовлетворительные, будут замены», – говорит он. Отчетно-выборный съезд ЛДПР был год назад, в декабре 2020 г., когда продлили полномочия основных органов партии, и пока его проведение не обсуждается, говорит депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов подчеркнул, что перестановки в аппарате или высшем совете партии «ни в коем случае» не планируются.