США пересмотрят санкционную политику в сторону смягчения

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), решение о пересмотре основано на девятимесячном аудите санкционной политики, проведенной американским минфином. По словам замминистра финансов США Адевейла Адейэмо, новый подход должен «обеспечить эффективность [санкционного] инструмента нацбезопасности». В рамках этого подхода американские власти будут придавать большое значение тому вреду, который санкции могут ненарочно причинить уязвимым группам населения. Как сообщил источник WSJ в минфине США, теперь процесс согласования санкций будет схож с получением права на использование вооруженных сил. В повестке новой санкционной политики стоят и отношения с союзниками. По данным WSJ, администрация Байдена будет еще теснее координировать принимаемые ограничения с дружественными государствами. Таким образом в Белом доме хотят убить двух зайцев: и снизить недовольство союзников, и препятствовать обходу санкций.