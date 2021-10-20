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США пересмотрят санкционную политику в сторону смягчения

Новых санкций для России не предвидится
Глеб Мишутин
Peter Klaunzer / Reuters

Администрация президента Джо Байдена скорректирует подход к санкциям как к внешнеполитическому инструменту. По мнению американского руководства, экономические ограничения доказали свою эффективность, но нуждаются в «калибровке». Говорить о заметном улучшении ситуации в экономических отношениях Москвы и Вашингтона и об отмене старых санкций пока преждевременно.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), решение о пересмотре основано на девятимесячном аудите санкционной политики, проведенной американским минфином. По словам замминистра финансов США Адевейла Адейэмо, новый подход должен «обеспечить эффективность [санкционного] инструмента нацбезопасности». В рамках этого подхода американские власти будут придавать большое значение тому вреду, который санкции могут ненарочно причинить уязвимым группам населения. Как сообщил источник WSJ в минфине США, теперь процесс согласования санкций будет схож с получением права на использование вооруженных сил. В повестке новой санкционной политики стоят и отношения с союзниками. По данным WSJ, администрация Байдена будет еще теснее координировать принимаемые ограничения с дружественными государствами. Таким образом в Белом доме хотят убить двух зайцев: и снизить недовольство союзников, и препятствовать обходу санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных