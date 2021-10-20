Государственные СМИ смогут не отчитываться об иностранном финансировании

Сколько государство выделяет государственным СМИ

Всего в 2022 г. на поддержку государственных СМИ из федерального бюджета могут быть выделены почти 115,3 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту внесенного в Госдуму закона о бюджете. В частности, в бюджете 2022 г. заложено 28,7 млрд руб. субсидий АНО «ТВ-Новости» (RT). Планируется, что средства пойдут на создание и распространение теле-, радио- и интернет-каналов (25,93 млрд руб.), а также отдельно на развитие и распространение телевизионного канала на немецком языке (2,77 млрд руб.). Год назад планировалось, что дотации АНО «ТВ-Новости»на 2022 г. составят 26,4 млрд руб. Финансирование ТАСС в новом проекте бюджета на 2022 г. также предложено увеличить: агентству предложено выделить 3,63 млрд руб. (ранее планировалось выделить на 2022 г. 3,24 млрд руб.).