Государственные СМИ смогут не отчитываться об иностранном финансировании

Государственные СМИ смогут не отчитываться об иностранном финансированииЗаконопроект Минцифры позволит им избежать включения в реестр иноагентов
Минцифры предложило расширить перечень средств массовой информации, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором о получении денежных средств из иностранных источников (от других государств, международных организаций, НКО – иностранных агентов и др.), следует из поправок в ст. 19.2 закона о СМИ, опубликованных 19 октября на портале проектов нормативно-правовых актов.
Минцифры считает, что под действие этой нормы закона не должны подпадать СМИ, учредителями которых являются федеральные органы государственной власти или финансируемые субсидиями из бюджета. Сейчас могут не отчитываться перед Роскомнадзором представительства иностранных СМИ, которые работают в России с разрешения МИДа, а также СМИ, созданные в рамках международных договоров России.
К карточке законопроекта на портале проектов нормативно-правовых актов не приложена пояснительная записка. «Ведомости» направили запрос в Минцифры. В размещенном на сайте Роскомнадзора списке СМИ, которые получали в I квартале 2021 г. средства из иностранных источников, указаны учредители 55 редакций. Среди них, в частности, АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT) и ФГУП «ИТАР-ТАСС» (информагентство ТАСС). В ТАСС отказались от комментариев. В RT не ответили на запрос «Ведомостей».
Сколько государство выделяет государственным СМИ
Всего в 2022 г. на поддержку государственных СМИ из федерального бюджета могут быть выделены почти 115,3 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту внесенного в Госдуму закона о бюджете. В частности, в бюджете 2022 г. заложено 28,7 млрд руб. субсидий АНО «ТВ-Новости» (RT). Планируется, что средства пойдут на создание и распространение теле-, радио- и интернет-каналов (25,93 млрд руб.), а также отдельно на развитие и распространение телевизионного канала на немецком языке (2,77 млрд руб.). Год назад планировалось, что дотации АНО «ТВ-Новости»на 2022 г. составят 26,4 млрд руб. Финансирование ТАСС в новом проекте бюджета на 2022 г. также предложено увеличить: агентству предложено выделить 3,63 млрд руб. (ранее планировалось выделить на 2022 г. 3,24 млрд руб.).
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев считает, что поправки Минцифры не противоречат задаче пресечь «влияние на медиасреду со стороны внешних игроков». Суммы, которые получают RT и ТАСС из бюджета, обсуждаются в Госдуме и они известны (см. врез), отмечает он: «Получение каких-либо средств из-за рубежа в данных случаях не противоречит духу закона, суть которого – чтобы не было СМИ, которые подвержены иностранному влиянию через зарубежное финансирование».
Сейчас по ст. 6 закона о СМИ иностранным агентом может быть признано средство массовой информации, которое получает средства из зарубежных источников и при этом передает информацию от СМИ, уже признанного иноагентом. Авторы закона о СМИ-иноагентах исходили из того, что представят на всеобщее обозрение СМИ, которые получают иностранное финансирование, но еще и координируют содержательную работу со своими донорами, говорит профессор НИУ ВШЭ, соавтор закона о СМИ 1991 г. Михаил Федотов. Но списки Роскомнадзора показывают, что зарубежные средства получают и государственные СМИ, и глянцевые журналы, и «НТВ-плюс», отмечает он.
Российские власти неоднократно комментировали нынешние нормы закона о СМИ в части получения зарубежного финансирования. «Мы знаем, что есть соответствующие инициативы журналистского сообщества по рассмотрению возможных поправок к закону. Мы знаем, что были такие радикальные предложения, как отменить закон, но на это уже последовал однозначный ответ, что закон должен быть, ибо он необходим. Но что касается правоприменительной практики, мы знаем, что инициативы есть, тут вопрос модальности», – говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.