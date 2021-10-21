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Талибам далеко до международного признания

Это показал визит афганской делегации в Москву
Глеб Мишутин
Представитель делегации политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Абдул Салам Ханафи во время брифинга после III Заседания московского формата по афганскому урегулированию / Сергей Бобылев / ТАСС

Представители афганского движения «Талибан» (запрещено в России) провели 20 октября в столице России встречу так называемого московского формата с отвечающими за афганскую повестку представителями России, Китая, Пакистана, Индии, Ирана и среднеазиатских стран. Представители США, также участвующие в формате, не приехали, сославшись на логистические проблемы. Российскую делегацию на переговорах возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Делегация «Талибана» просила о признании их правительства, но безуспешно: талибам указали, что ждут от них соблюдения прав человека в Афганистане и инклюзивности в рядах высшего руководства страны.

«Почему нас не признают официально? Мы контролируем всю территорию Афганистана, и мы выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство», – возмущался талибский врио министра иностранных дел Амир Хан Муттаки. Как заявил по итогам встречи спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, талибам нужно выполнить свои же обещания о формировании инклюзивного правительства и соблюдении прав человека. Кабулов подчеркнул, что момент признания власти «Талибана» наступит с выполнением этих пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных