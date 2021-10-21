Талибам далеко до международного признания

«Почему нас не признают официально? Мы контролируем всю территорию Афганистана, и мы выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство», – возмущался талибский врио министра иностранных дел Амир Хан Муттаки. Как заявил по итогам встречи спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, талибам нужно выполнить свои же обещания о формировании инклюзивного правительства и соблюдении прав человека. Кабулов подчеркнул, что момент признания власти «Талибана» наступит с выполнением этих пунктов.