Талибам далеко до международного признания

Талибам далеко до международного признанияЭто показал визит афганской делегации в Москву
Представители афганского движения «Талибан» (запрещено в России) провели 20 октября в столице России встречу так называемого московского формата с отвечающими за афганскую повестку представителями России, Китая, Пакистана, Индии, Ирана и среднеазиатских стран. Представители США, также участвующие в формате, не приехали, сославшись на логистические проблемы. Российскую делегацию на переговорах возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Делегация «Талибана» просила о признании их правительства, но безуспешно: талибам указали, что ждут от них соблюдения прав человека в Афганистане и инклюзивности в рядах высшего руководства страны.
«Почему нас не признают официально? Мы контролируем всю территорию Афганистана, и мы выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство», – возмущался талибский врио министра иностранных дел Амир Хан Муттаки. Как заявил по итогам встречи спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, талибам нужно выполнить свои же обещания о формировании инклюзивного правительства и соблюдении прав человека. Кабулов подчеркнул, что момент признания власти «Талибана» наступит с выполнением этих пунктов.