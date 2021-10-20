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Лавров призвал талибов сформировать инклюзивное правительство в Афганистане

Ведомости

Устойчивый мир в Афганистане может быть достигнут при формировании инклюзивного правительства в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на III заседании Московского формата консультаций по Афганистану. Стенограмма речи министра опубликована на сайте МИД. 

«Задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна. Залог ее успешного решения видим в формировании инклюзивного правительства, которое должно в полной мере отражать интересы всех не только этнических, но и политических сил страны», — сказал Лавров. По его мнению, такой шаг предопределил бы вектор «поступательного развития Афганистана с опорой на максимально широкие слои населения». 

«Поддержка народных масс, разумеется, связана и с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан. Только что подробно об этом говорили с делегацией Движения талибов перед открытием нашей встречи», — отметил глава российского МИДа. 

20 октября в Москве прошло заседание московского формата по Афганистану. В консультациях принимают участие представители из десяти стран и делегация запрещенного в России террористического движения «Талибан». Это первый визит талибов в Россию с момента прихода к власти в августе. Делегация, прибывшая на московский формат, состоит полностью из представителей движения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных