Лавров призвал талибов сформировать инклюзивное правительство в Афганистане
Устойчивый мир в Афганистане может быть достигнут при формировании инклюзивного правительства в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на III заседании Московского формата консультаций по Афганистану. Стенограмма речи министра опубликована на сайте МИД.
«Задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна. Залог ее успешного решения видим в формировании инклюзивного правительства, которое должно в полной мере отражать интересы всех не только этнических, но и политических сил страны», — сказал Лавров. По его мнению, такой шаг предопределил бы вектор «поступательного развития Афганистана с опорой на максимально широкие слои населения».
«Поддержка народных масс, разумеется, связана и с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан. Только что подробно об этом говорили с делегацией Движения талибов перед открытием нашей встречи», — отметил глава российского МИДа.
20 октября в Москве прошло заседание московского формата по Афганистану. В консультациях принимают участие представители из десяти стран и делегация запрещенного в России террористического движения «Талибан». Это первый визит талибов в Россию с момента прихода к власти в августе. Делегация, прибывшая на московский формат, состоит полностью из представителей движения.