Лавров призвал талибов сформировать инклюзивное правительство в Афганистане

«Задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна. Залог ее успешного решения видим в формировании инклюзивного правительства, которое должно в полной мере отражать интересы всех не только этнических, но и политических сил страны», — сказал Лавров. По его мнению, такой шаг предопределил бы вектор «поступательного развития Афганистана с опорой на максимально широкие слои населения».