Путин призвал не торопиться с официальным признанием талибов
Переходное правительство Афганистана, сформированное запрещенной в России террористической организацией «Талибан», не отражает все афганское общество, поэтому пока не нужно торопиться с его официальным признанием, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
«Так же, как и некоторые коллеги – президент Казахстана выступал, я с ним согласен, – не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться с этим тоже нельзя, будем вместе с вами тоже обсуждать, советоваться», — сказал Путин. его слова приводит пресс-служба Кремля.
Он отметил, что талибы объявили о планах провести всеобщие выборы и занимаются возобновлением нормальной работы органов власти. Страны СНГ будут отслеживать, чтобы такие обещания выполнялись. Также нужно поддерживать процесс межафганского примирения и стремиться к нормализации обстановки в Афганистане.
«Мы все можем содействовать возобновлению работы расширенной «тройки», имеется в виду России, США и Китая с участием Пакистана, я просил бы вас это поддержать, а также московского формата, в котором участвуют ключевые страны региона, включая центральноазиатские. Ведём дело к проведению в самое ближайшее время в октябре встреч в рамках этих механизмов в Москве», — добавил Путин.
Исламистское движение установило контроль над большей частью Афганистана в августе после вывода из страны вооруженных сил США. Движение признано в России террористическим с 2003 г., однако представители политического крыла группировки ранее уже нанесли несколько визитов в Москву, в том числе в июле и январе 2021 г., в мае 2019 и ноябре 2018 г. Правительство талибов, состав которого был обнародован 7 сентября, официально не признано ни одним из государств мира. «Талибан» также признан террористическим на уровне ООН, при этом представители движения ведут переговоры с разными странами, включая США, Китай и государства Евросоюза.
На прошлой неделе спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия пригласила талибов принять участие во встрече «московского формата» по Афганистану 20 октября. На мероприятие также приглашены представители Китая, Ирана, Пакистана и Индии. Талибы пока публично не подтверждали свое участие.