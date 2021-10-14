В МИДе сообщили о приезде талибов в Москву на следующей неделе

Предстоящий визит состоится на фоне активизации противостояния между талибами и ИГ. Джихадисты устроили теракт в шиитской мечети на севере Афганистана 8 октября, в результате которого погибли 46 человек и не менее 140 получили ранения, и еще одно нападение на мечеть в Кабуле 3 октября (тогда погибли пять мирных жителей). В августе ИГ взяло ответственность за теракт 26 августа в аэропорту Кабула, который унес жизни 13 американских морских пехотинцев и десятков мирных жителей, а также за серию смертоносных взрывов в афганской столице.