Талибы могут отозвать нескольких сотрудников афганского посольства в Москве

«Это должно решить министерство иностранных дел Исламского эмирата Афганистан. Сейчас важно, чтобы афганское посольство в Москве и российское посольство в Кабуле возобновили работу в обычном режиме. После этого мы рассмотрим вопрос о смене дипломатического состава. Сотрудники, не выполняющие свои обязанности должным образом, могут быть отозваны», — ответил Муджахид на вопрос, планируются ли кадровые перестановки в посольстве.