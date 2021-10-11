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Талибы могут отозвать нескольких сотрудников афганского посольства в Москве

Ведомости

Министерство иностранных дел Афганистана может отозвать сотрудников посольства страны в Москве, которые не выполняют свои обязанности должным образом, заявил в интервью ТАСС замминистра информации и культуры временного афганского правительства Забихулла Муджахид.

«Это должно решить министерство иностранных дел Исламского эмирата Афганистан. Сейчас важно, чтобы афганское посольство в Москве и российское посольство в Кабуле возобновили работу в обычном режиме. После этого мы рассмотрим вопрос о смене дипломатического состава. Сотрудники, не выполняющие свои обязанности должным образом, могут быть отозваны», — ответил Муджахид на вопрос, планируются ли кадровые перестановки в посольстве.

По его словам, «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) стремится установить отношения со всеми странами. Талибы ведут переговоры с российской стороной о признании временного правительства и открытии посольств. «Решение этих вопросов откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества», — подчеркнул Муджахид.

Афганистан находится под властью талибов с середины августа. Члены «Талибана» взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле, писал ТАСС. В Кремле утверждали, что талибы выполняют все гарантии безопасности российских дипломатов.

Ранее по теме: Захарова призвала Афганистан принять меры для охраны российской дипмиссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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