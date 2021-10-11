Талибы могут отозвать нескольких сотрудников афганского посольства в Москве
Министерство иностранных дел Афганистана может отозвать сотрудников посольства страны в Москве, которые не выполняют свои обязанности должным образом, заявил в интервью ТАСС замминистра информации и культуры временного афганского правительства Забихулла Муджахид.
«Это должно решить министерство иностранных дел Исламского эмирата Афганистан. Сейчас важно, чтобы афганское посольство в Москве и российское посольство в Кабуле возобновили работу в обычном режиме. После этого мы рассмотрим вопрос о смене дипломатического состава. Сотрудники, не выполняющие свои обязанности должным образом, могут быть отозваны», — ответил Муджахид на вопрос, планируются ли кадровые перестановки в посольстве.
По его словам, «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) стремится установить отношения со всеми странами. Талибы ведут переговоры с российской стороной о признании временного правительства и открытии посольств. «Решение этих вопросов откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества», — подчеркнул Муджахид.
Афганистан находится под властью талибов с середины августа. Члены «Талибана» взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле, писал ТАСС. В Кремле утверждали, что талибы выполняют все гарантии безопасности российских дипломатов.