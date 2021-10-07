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Захарова призвала Афганистан принять меры для охраны российской дипмиссии

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Афганистана обеспечить дополнительные меры по защите российской дипмиссии на фоне роста активности боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ. Об этом она заявила в ходе брифинга для СМИ.

«Мы обеспокоены ростом активности террористической группировки ИГИЛ в Афганистане. За последнее время игиловцы отметились крупным терактом около мечети в центре Кабула, в результате погибли 20 мирных граждан, более 30 получили ранения», — заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что террористы группировки ИГ начали активно вступать в боевые действия на юге страны.

«Мы с особой тревогой отмечаем деятельность ИГИЛ в районе расположения российского посольства в Кабуле. Там 4 октября были ликвидированы пять боевиков этой террористической группировки. Мы призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипломатической миссии, а также находящихся на территории Афганистана российских граждан», — добавила представитель российского МИД.

В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.

Ранее по теме: В Кабуле произошел взрыв возле одной из мечетей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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