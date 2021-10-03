В Кабуле произошел взрыв возле одной из мечетей
Взрыв в столице Афганистана произошел возле одной из мечетей, там идет перестрелка, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Kabul News.
Перестрелка идет между представителями запрещенных в России террористических организаций — движения «Талибан» и «Исламское государство».
По данным телеканала Al Jazeera, в результате взрыва погибли как минимум восемь человек, 20 ранены.
Позже «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что число погибших в Кабуле увеличилось до 12, пострадали 32 человека.