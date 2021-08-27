В Белом доме сообщили об угрозе еще одного теракта в Кабуле

«Президент этим утром встретился с командой национальной безопасности, в том числе нашими командирами и дипломатами на местах. Вице-президент США (Камала Харрис. — Ред.) присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции. Они проинформировали президента и вице-президента, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака», — говорится в сообщении Белого дома.