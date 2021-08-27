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В Белом доме сообщили об угрозе еще одного теракта в Кабуле

Ведомости

В ближайшие дни в Кабуле может быть совершен новый террористический акт, следует из сообщения администрации президента США Джо Байдена.

«Президент этим утром встретился с командой национальной безопасности, в том числе нашими командирами и дипломатами на местах. Вице-президент США (Камала Харрис. — Ред.) присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции. Они проинформировали президента и вице-президента, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака», — говорится в сообщении Белого дома.

Для защиты аэропорта Кабула были предприняты «максимальные меры», добавили в администрации Байдена.

26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Ранее по теме: Число жертв взрывов в аэропорту Кабула выросло до 170

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных