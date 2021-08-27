В Белом доме сообщили об угрозе еще одного теракта в Кабуле
В ближайшие дни в Кабуле может быть совершен новый террористический акт, следует из сообщения администрации президента США Джо Байдена.
«Президент этим утром встретился с командой национальной безопасности, в том числе нашими командирами и дипломатами на местах. Вице-президент США (Камала Харрис. — Ред.) присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции. Они проинформировали президента и вице-президента, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака», — говорится в сообщении Белого дома.
Для защиты аэропорта Кабула были предприняты «максимальные меры», добавили в администрации Байдена.
26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).