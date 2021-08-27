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Число жертв взрывов в аэропорту Кабула выросло до 170

Ведомости

Число погибших в результате вчерашних взрывов в аэропорту столицы Афганистана Кабул на данный момент составляет минимум 170 человек, сообщает CBS News со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения страны. Ранее сегодня СМИ узнали о 110 жертвах терактов. 

Большинство погибших — афганцы, уточняет издание. Из 13 скончавшихся американских военнослужащих 10 были морскими пехотинцами. Еще как минимум 18 солдат США ранены. Как пишет CBS News, нападение 26 августа стало самым «смертоносным» для американских военных в Афганистане за последнее десятилетие.

Днем 26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России). Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой». 

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что россиян в момент взрывов в аэропорту Кабула не было. Незадолго до этого источник, близкий к Минобороны России, рассказал «Ведомостям» об эвакуации из Кабула около 500 человек, среди которых были как россияне, так и жители других стран, включая Украину.

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как к власти в стране 15 августа пришел «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России). Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.

Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане американских военных находится столичный аэропорт, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с ними и желающих уехать из опасения мести талибов. Сегодня представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщил, что самолеты ВВС США и их союзников с середины августа вывезли из аэропорта Кабула около 105 000 человек, включая иностранцев и граждан Афганистана, желающих покинуть страну. 

Ранее по теме: СМИ сообщили о стрельбе возле аэропорта Кабула

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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