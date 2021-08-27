Байден пригрозил «расплатой» организаторам взрывов в Кабуле
Президент США Джо Байден во время брифинга в Белом доме заявил, что Вашингтон установит причастных к взрывам, произошедшим в столице Афганистана 26 августа, и привлечет их к ответственности.
«Тем, кто осуществил это нападение, а также всем, кто желает Америке зла, знайте: мы этого не простим. Мы этого не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить», — сказал Байден. По словам Байдена, он поручил Пентагону разработать план ответного удара по исламистским боевикам, которые совершили теракты в Кабуле. Президент США считает, что взрывы устроила ячейка запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», действующая в Афганистане и Пакистане.
Он отметил, что пока нет доказательств, указывающих на сговор боевиков «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) и «Исламского государства» для проведения этой атаки. Талибам, по его словам, такое сотрудничество с ИГ невыгодно, поскольку они хотят скорейшего завершения операции США по эвакуации людей из Афганистана. Погибших в результате взрывов американских военных Байден назвал героями.
Он взял на себя ответственность за последние события в Афганистане, отметив, что американцев не убивали до этого времени только из-за того, что прошлый президент заключил сделку с талибами. По этому соглашению эвакуация должна была завершиться еще к 1 мая. «Я никогда не считал, что мы должны жертвовать жизнями американцев, чтобы попытаться создать демократическую власть в Афганистане — стране, которая никогда за всю свою историю не была единой», — сказал он, добавив, что США завершат эвакуацию, несмотря на теракты.
Террористы произвели днем 26 августа атаки против эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. Как сообщил телеканал Sky News cо ссылкой на очевидцев, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, после чего возникла стрельба, а затем произошел второй взрыв, возможно, заминированной автомашины. По данным СМИ, погибло от 60 до 90 человек, еще более 140 получили ранения. Среди погибших оказались 13 американских военнослужащих. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», писал Reuters.
В аэропорту страны продолжается эвакуация. Reuters со ссылкой на Пентагон оценивает число эвакуированных американских граждан в 4400 человек. При этом только за 25 августа США и союзники вывезли из Афганистана 13 400 человек, сообщил в своем Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, таким образом, общее число эвакуированных достигло на 26 августа более 96 000 человек. По данным The New York Times, число афганцев, сотрудничавших с США и их союзниками и могущих стать потенциальными жертвами режима победившего движения «Талибан» (запрещено в России), составляет около 250 000 человек.
О завершении эвакуации отчитались власти Польши, Дании и Бельгии. США планируют завершить эвакуацию к 31 августа. Официальная причина – растущая угроза терактов.