Байден пригрозил «расплатой» организаторам взрывов в Кабуле

Он взял на себя ответственность за последние события в Афганистане, отметив, что американцев не убивали до этого времени только из-за того, что прошлый президент заключил сделку с талибами. По этому соглашению эвакуация должна была завершиться еще к 1 мая. «Я никогда не считал, что мы должны жертвовать жизнями американцев, чтобы попытаться создать демократическую власть в Афганистане — стране, которая никогда за всю свою историю не была единой», — сказал он, добавив, что США завершат эвакуацию, несмотря на теракты.