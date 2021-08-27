Теракты рядом с аэропортом Кабула могут ускорить окончание эвакуации

Теракты рядом с аэропортом Кабула могут ускорить окончание эвакуацииБеженцы и спецподразделения США и НАТО беззащитны перед обстрелами
Террористы произвели днем 26 августа атаки против эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. Как сообщил телеканал Sky News cо ссылкой на очевидцев, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, после чего возникла стрельба, а затем произошел второй взрыв, возможно, заминированной автомашины. По данным СМИ, погибло 43 человека, 130 человек получили ранения. В том числе погибли 13 военнослужащих США и 20 ранено.
О том, что кабульский аэропорт может стать целью теракта, утром предупреждали власти Великобритании, Австрии и Италии, а Бельгия объявила о том, что сворачивает эвакуацию из-за террористической угрозы. Власти США призвали из-за угрозы теракта находящихся вне аэропорта американцев не приближаться к нему и ждать указаний. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, однако Sky News сообщил со ссылкой на минобороны Великобритании, что в теракте подозревается «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещено в России).