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Теракты рядом с аэропортом Кабула могут ускорить окончание эвакуации

Беженцы и спецподразделения США и НАТО беззащитны перед обстрелами
Глеб Мишутин Алексей Никольский
В самом аэропорту страны коалиции продолжают эвакуацию /Wali Sabawoon / AP

Террористы произвели днем 26 августа атаки против эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. Как сообщил телеканал Sky News cо ссылкой на очевидцев, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, после чего возникла стрельба, а затем произошел второй взрыв, возможно, заминированной автомашины. По данным СМИ, погибло 43 человека, 130 человек получили ранения. В том числе погибли 13 военнослужащих США и 20 ранено.

О том, что кабульский аэропорт может стать целью теракта, утром предупреждали власти Великобритании, Австрии и Италии, а Бельгия объявила о том, что сворачивает эвакуацию из-за террористической угрозы. Власти США призвали из-за угрозы теракта находящихся вне аэропорта американцев не приближаться к нему и ждать указаний. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, однако Sky News сообщил со ссылкой на минобороны Великобритании, что в теракте подозревается «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещено в России).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных